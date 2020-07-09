Rumların derdi Yeşilırmak kapısı

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Dillirga bölgesi sakinlerinin, Kıbrıs Türk tarafının Yeşilırmak sınır kapısındaki geçişlerle ilgili uyguladığı tedbirler konusunda tavrını değiştirmemesi sonucu sıkıntılar yaşamaya devam ettiğini yazdı.

Gazete Rum Yönetimi’nin gerek Birleşmiş Milletler (BM) gerekse Kıbrıs Türk tarafına yönelik girişimlerinin dün de sonuçsuz kaldığını belirtti.

Habere göre Rum Hükümet Sözcü Vekilli Panayiotis Sentonas yaptığı açıklamada, hükümetin sınır kapıları konusunda, şu ana kadar herhangi bir gelişme olmaksızın gerek BM gerekse Kıbrıs Türk liderine yönelik girişimlerini sürdürdüğünü ifade etti.

Sentonas, bu grubun maruz kaldığı sıkıntının tamamıyla anlaşıldığını belirtti ve hükümetin en kısa zamanda yanıt almayı umut ederek çabalarını sürdüreceğini söyledi.

Aşağı Pirgo Muhtarı Nikos Kleanthus dün yaptığı açıklamada KKTC Sağlık Bakanlığının yaptığı değişikliklerin ardından, hiçbir Kıbrıslı Rum’un “Limnidi” (Yeşilırmak) sınır kapısından geçemediğini, işlerine gidecek olanlar için PCR testinin istendiğini belirtti.

Kleanthus, Dillirga bölgesi sakinlerinin işlerine ulaşmasının tek yolunun ise eski ormanlık yol olan “Pirgo-Kambu-Orkonda” olduğuna da dikkati çekti.

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2020, 16:50