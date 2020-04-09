Eylül sıkıntılı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen futbol liglerinin ne zaman başlayacağı konusunda çeşitli fikirler ve öneriler ortaya çıkmaya başladı.

Federasyon Başkanı Hasan Sertoğlu’nun Eylül'de başlaması muhtemel olan ligleri açıklamasından sonra, özellikle kiralık oyuncular konusunda sıkıntılar yaşanacağı belirtildi.

Öte yandan takımların hazırlık dönemi ve yeni oyuncuların adaptasyonu konusunda ciddi anlamda sorunlar yaşayacağı da konuşulmaya başlandı.

Kiralık oyuncular eski takımına adapte olamayacak

Konuyla ilgili teknik direktör, kulüp başkanları katıldıkları televizyon programında Eylül ayında başlaması durumunda kiralık oyuncuların verilecek olan 2 veya 3 haftalık süreç içerisinde yeni takımına adapte olmalarının mümkün olmadığı görüşü ön plana çıktı.

Yeni transferlerde aynı sıkıntı

Bununla birlikte yapılacak olan transferlerin de yeni takımlarına adaptasyon sürecinin 2 haftalık sürede olamayacağı belirtiliyor. Bu durumda spor adamları liglerin ülkedeki virüs salgınının normale dönmesinden sonra planlanarak gerekirse yaz ayları içerisinde de yapılması konusunda ağırlıklı olarak görüş bildirmeye başladı.

Yaz aylarında sezon tamamlansın

Spor adamları yapılan konuşmalarda virüsün etkisinin azalması ve devletin kademeli olarak bazı konularda serbestlik vermesi durumunda gerekirse maçların yaz aylarında gece maçı şeklinde oynanarak tamamlanması ve ardından da transfer ve hazırlık için en az iki aylık bir sürecin geçmesinin daha uygun olacağı gelen öneriler arasında.

Eylül’de başlarsa yeni statü olabilir

Ülkemizdeki pandeminin devam etmesi durumunda ise liglerin mecburen Eylül ayında başlaması ihtimaline karşılık ise spor adamları mevcut sezonun tamamlanmasının ardından en az iki aylık bir aranın verilerek yeni sezonun yeni statüyle oynanmasının daha doğru olacağı görüşünde.