Reşat Akar’a TV stüdyosunda sürpriz doğum günü partisi

Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, dün TV programı öncesinde stüdyoya girişinde çalışanların sürpriz doğum günü kutlamasıyla karşılaştı.

Kurallara uygun olarak bir metre mesafede duran Diyalog Medya çalışanları, Reşat Akar için yaptırılan özel pastanın mumunu yaktı, daha sonra alkışlarla kutlama yapıldı.

Reşat Akar çalışanlara hitaben yaptığı kısa konuşmasında, Coronavirüs krizinin sona ermesinin ardından güzel günler diledi. Akar “Biz bir aileyiz ve daha yapacak çok güzel işlerimiz var” dedi.

İŞAD’ın sürpriz ziyareti

Bu arada İş İnsanları Derneği (İŞAD) Genel Başkanı Enver Mamülcü ile Başkan yardımcısı Ali İhsan Çevik, dün Diyalog Medya’yı ziyaret ederek, Reşat Akar’a sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Akar’a doğum Günü pastası ikram eden ve iyi dileklerini ileten İŞAD Başkanı Mamülcüoğlu “Tüm KKTC halkının sesi, gözü, kulağı oldunuz. Sizlere uzun ve sağlıklı bir ömür diliyoruz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2020, 11:05