Federasyonlara 2 milyon ek bütçe

Başbakan Ersin Tatar, Spor Federasyonları başkan ve temsilcileriyle dün bir araya gelerek sorunları dinledi.

The Paradise Park’ta gerçekleştirilen toplantıya bir çok federasyonun başkan ve temsilcileri katılırken Başbakan Ersin Tatar’a Genel Yönetim Kurulu başkanı Kemal Deniz Dana, Spor Dairesi Dış İlişkiler Amiri Sertaç Bozatlı, Spor Dairesi Müdür Muavini Mustafa Sütçü ile genel yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Yaptığınız işin değeri büyük

Başbakan Ersin Tatar toplantıda yaptığı konuşmada federasyonların büyük bir iş yaptığını ve gençliği kötü alışkanlıklardan uzaklaştırarak spor yapmalarını sağladıklarını söyledi.

Tatar federasyonların bu işleri gönüllülük esasına göre yaptıklarını bunun da değerinin büyük olduğunu kaydetti.

Hakem giderlerini karşılayacağız

Tatar, Spor Federasyonlarına bütçe oranında katkı yaptıklarını katkının bu yıl itibarıyla artırıldığını kaydederek gelen serzenişleri de dikkate alarak Federasyonların bütçelerinin büyük bir kısmını oluşturan hakem giderlerinin de ek olarak karşılama sözü verdi.

2 milyon ek ödeme yapılacak

Yaklaşık 2 milyon ek ödeneğin federasyonların faaliyet raporlarında sundukları rakamlara göre federasyonlara aktarılması için çalışma başlatıldığı ve seçim ysakları nedeniyle seçim sonrasında bunun federasyonlara ödeneceği öğrenildi.

Federasyon başkanları tesis ve dış temas istedi

Toplantıda konuşan spor federasyonları başkan ve temsilcileri tesislerin yetersizliğinden yakınarak tesisleşmeye de önem verilmesi gerekliliği üzerinde durdu.

Dış temas konusunda da sürekli maddi sıkıntılara vurgu yapan federasyonlar bunun esas ambargo olduğunu vurguladılar.

Spor Dairesi Müdürü toplantıya katılmadı

Başbakan Ersin Tatar’ın Spor Federasyonları ile gerçekleştirdiği toplantıda Spor Dairesi müdürü Mehmet Özbilgehan’ın katılmaması ve yerine muavin olan Mustafa Sütçü’yü göndermesi ise dikkat çekti.