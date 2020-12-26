Federasyonlara yılbaşı sürprizi

Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu başkanı Kemal Deniz Dana devletin Spor Federasyonlarına yaptığı katkının dördüncü ve son diliminin yılbaşından önce ödenmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Hedef yılbaşından önce

Kemal Deniz Dana, devletin Federasyonlar için ayırdığı kaynağın son dilimin ödemesinin pazartesi günü tamamlanarak Bakan Erhan Arıklı’nın onayına sunacaklarını belirterek hedeflerinin yılbaşı öncesinde federasyonlara ödemelerin yapılması olduğunu kaydetti.

Faturalar ödenecek ve 2021 yılına borçsuz girilecek

Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu başkanı Kemal Deniz Dana 2020 yılı içerisinde Spor Dairesine ait faturaların tümünün ödeneceğini ve 2021 yılına ve haliyle yeni bütçe yılına Spor Dairesinin borçsuz gireceğini söyledi.

