2021 reform yılı olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile Ankara Gölbaşı Şehir Geçişi Açılış Töreni'ne katıldı. Muhalefete yüklenen Erdoğan yatırımların devam edeceğini belirtirken "Vesayet, darbe ve önümüze takoz koyma girişimleri işe yaramamıştır" dedi. Erdoğan, "Reformları hedeflerimize uygun şekilde çıtayı yükselterek sürdürüyoruz. 2021 yılı söz verdiğimiz gibi demokratik ve ekonomik reformlar yılı olacaktır." şeklinde konuştu. Dış politikaya da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyada yaşanan her gelişme Türkiye'nin gücünü teyit etmektedir. Ne Avrupa ile ne ABD ile ne Rusya ile ne Çin ile ne de bölgemizdeki ülkelerle çözülemeyecek bir sorunumuz bulunuyor. Biz herkes ile egemenlik haklarımıza saygı duymaları durumunda görüşmeye, konuşmaya hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile Ankara Gölbaşı Şehir Geçişi Açılış Töreni'ne katıldı. Ankara'ya gerçek bir başkent görünümü kazandırmak için çok çalıştıklarını belirten, yatırımların devam edeceğini söyledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- Ankara'da çok sayıda yol ve metro projesini şehrimize kazandırdık. Bu projelere karşı nasıl direnişler sergilendiğini daha dün gibi hatırlıyoruz. Halkçılık adına halk düşmanlığı peşinde koşanlara rağmen Ankara'yı da güzelleştirdik.

- Yatırımlarımızı engellemek için canhıraş şekilde karşı çıkanların bu projeleri keyifle kullandıklarını görüyoruz. Kendi içlerindeki tecavüz ve tacizleri gizleyen bu zihniyetin ipliğini pazara çıkarmakta kararlıyız. Bu kokuşmuşluğun milletimizden kaçırılmasına müsaade etmeyeceğiz.

- Türkiye'yi projelerle donatırken birileri çıkıp 'Bunca yatırıma ne gerek var' diyordu. İstanbul'daki yeni havalimanımızı inşa ederken zeminden kuş göçü güzergahına ilişkin yalanlarla ortalığı bulandırmaya başlıyorlardı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü inşaatını engellemek için atmadıkları takla kalmamıştı.

- Karadeniz'de bulduğumuz doğal gaza sevinemeyecek kadar bir sefil zihniyetten söz ediyoruz. İki yıl sonra altın madenimizi çıkarttığımızı görecekler. Ülkemizin büyüklüğünden insanımızın azminden habersiz bu anlayışa rağmen Türkiye 2023 hedefine ulaşacaktır.