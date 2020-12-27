Şok gelişme

Çiğdem AYDIN

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Göğüs Yoğun Bakım Servisinde görev yapan iki hemşirenin Covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Hastane ve ülke genelinde şok etkisi yaratan gelişmenin ardından Göğüs Yoğun Bakım Servisinin kapatılabileceği bilgisine ulaşıldı. Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgiye göre; iki hemşire çok sayıda doktor, hemşire ve hasta ile temas halindeydi. Hemşirelerden birinin yakın temaslısının Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın korumalarından olduğu iddiası ise sağlık camiasının ardından siyaset dünyasında da ciddi endişeye yol açtı.

Devlet Hastanesinde görevli güvenilir bir kaynak ise, “Göğüs Yoğun Bakım Servisinde çalışan iki hemşirenin Covid-19 testi pozitif çıktı. İki hemşirenin temaslıları araştırılıyor. Bunlar arasında doktor hemşire, aile yakını ve Göğüs Yoğun Bakım Servisi yatan 4 hasta var. Hepsi takip altında. Üzülerek belirtiyorum servis kapatılabilir" dedi.

Yüksek ateş şikayeti ile test yaptırdılar

Göğüs Yoğun Bakım servisinde görevli iki hemşire yüksek ateş şikayetiyle başvurdukları testin ardından pozitif olarak saptandı. İki hemşirenin çok sayıda doktor, hemşire ve hasta ile temaslı oldukları tahmin ediliyor. Hemşirelerin pozitif olma kaynağı henüz saptanamazken, temaslılar bir bir karantina merkezlerine alınıyor.

Devlet Hastanesi çalışanları ile diğer temaslıların tamamına bugün test yapılacağı ve kamuoyuna sağlıklı bir bilgi verileceği belirtildi.