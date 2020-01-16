Forest ve Doğan yenişemedi 3-3

K-Pet Süper Lig’in başkent ekiplerinden Küçük Kaymaklı ile şampiyonluk adaylarından Doğan Türk Birliği'nin karşı karşıya geldiği hazırlık mücadelesi 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

Lefkoşa Atilla Topaloğlu Sahası'nda kapalı bir havada oynanan hazırlık maçında 3-3'lük beraberlik çıktı. Küçük Kaymaklı, özellikle maçın ilk yarısında Okafor ve Yusuf Özbahar ile birçok gol pozisyonundan yararlanamadı.

Küçük Kaymaklı maça daha iyi başlayan ekipti. Yeşil siyahlılar, 10 ve 20.dakikalarda Okafor'un golleriyle 2-0 öne geçti.

25.dakikada orta hakem Serkan Şimşek DTB lehine penaltı kararı verirken, atışı kullanan Ahmet Sönmez genç kaleci Salih'i geçemedi.

Girne temsilcisi 40.dakikada Selim Saygı'nın golü ile farkı 1'e indirdi ve ilk devre bu skorla sona erdi.

İkinci devreye DTB hızlı başladı. Selim Saygı, kendisi ve takımının ikinci golünü 50.dakikada kaydederken, Küçük Kaymaklı ise 55.dakikada Rifat Hacıarifoğlu'nun golü ile yeniden öne geçti ve skor 3-2 oldu. 3-2'den sonra her iki takım da pozisyonlar buldu.

80.dakikada gelişen Doğan Türk Birliği atağında oyuna sonradan dahil olan genç golcü Arda Eren Metin, attığı golle maçın sonucunu belirledi.