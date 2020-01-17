Hedef üretime  dayalı ekonomi

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ile Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO) arasında KKTC ekonomisinin üretime dayalı bir ekonomik modele geçmesinin sağlanması, üretim sektörlerinin sorunlarına ortak çözümler bulunması, korunması, geliştirilmesi ve girişimciliğin desteklenmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Verilen bilgiye göre, KTSO’da yer alan protokol imza töreninde her iki odanın yönetim kurulları da hazır bulundu.

Protokol, kurumlar arasında ortak çalışmalar için KTEZO ile KTSO’nun yapacağı ortak çalışmaları düzenlemeyi de içeriyor.

İmza töreninde konuşan KTSO Başkanı Candan Avunduk, “Emeği ve sanatı-zanaatı ile yaşamını kazanmaya çalışan esnaf ve zanaatkârların ülke ekonomisi içerisinde çok önemli bir yeri vardır ve mihenk taşlarından biridir. Toplumsal motivasyonun yükseltildiği çekirdek ekonomik zümre olan esnaf ve zanaatkârlar, ülke ekonomisi içerisinde hak ettiği yeri bulmalıdır. Esnafın ihtiyaçları belirlenmeli, rasyonel çözümler üretilmeli ve refah düzeyi yükseltilmelidir.” dedi.

Kanber: Birliktelik daha iyiye götürülecek

KTEZO Başkanı Mahmut Kanber ise oda olarak aynı duyarlılığı göstereceklerini ifade ederek, “Esnaf, zanaatkâr ve sanayiciler üretimde zaten iç içedir. Bu protokolle bu birlikteliği daha iyiye götüreceğimize inanıyorum” dedi.

Kanber, ülke ekonomisinin üretime dayalı, standardı ve katma değeri yüksek bir modele geçmesinin bir şart olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından her iki oda başkanı, iş birliği protokolüne imza koydu.