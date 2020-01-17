Cypfruvex’ten iyi haber

Cypfruvex Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Şanlıdağ, şirketin valensiya ürününün çevre ülkelerdeki ihracat fiyatlarına ve satışlarına göre üreticiye verilebilecek en iyi avans fiyat olarak 1000TL/Ton açıkladığını belirterek, “Geçen yılki fiyat ortalamamıza göre yüzde 22 artış sağladık” dedi.

İlk olarak diğer firmalar tarafından 900-1100 TL/Ton aralığında üreticiden satın alınan Mandora (King) mandalinini pazar fiyatları dikkate alınarak Cypfruvex olarak 1350 TL/Ton olarak açıkladıklarına dikkat çeken Şanlıdağ, Mandora (king) ürünün fiyatlarının açıklamalarından sonra 1500-1600 TL/Ton seviyesine kadar yükseldiğini belirtti.

Narenciyeciler toplanıyor

Öte yandan Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği ile birliğin davetlisi olarak ülkeye gelecek Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçılar Birliği yetkilileri, yarın üreticilere yönelik toplantı düzenliyor.

Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantı Güzelyurt'taki birlik lokalinde saat 11.00’de başlayacak.