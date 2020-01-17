“KKTC’yi  savunanlar  birleşecek”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Ersan Saner UBP’nin tek vücut olarak Cumhurbaşkanlığı seçimine hazır olduğunu söyledi.

Uzun süredir, tabanla, halkla bir araya geldiklerini onların görüş ve önerilerini dinlediklerini ifade eden Saner, halkın kendilerine Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak yönünde büyük umut verdiğini belirtti.

Parti olarak gereken çabayı gösterecek, birlik beraberlik içinde Cumhurbaşkanlığı makamına yeni bir vizyon getireceklerini dile getiren Saner, KKTC Devleti’ne sahip çıkacak UBP adayını seçmek için ellerinden gelen tüm gayreti göstereceklerini ve bu yolda kendileriyle olacak herkesle işbirliği yapacaklarını söyledi.

UBP, YDP ve DP arasında son günlerde yapılan görüşmelerle ilgili bir soruyu yanıtlayan Saner,“Biz sadece görüş alış verişinde bulunduk ancak eğer Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa KKTC’ye sahip çıkan sağ partiler diyebileceğimiz partiler herhalde işbirliği yapmak için görüşeceklerdir. Sonuçta herkesin ana hedefi KKTC’nin yaşaması, yüceltilmesi ise, 2’nci turda KKTC’yi savunan başkanın arkasında toplanmak en iyisi olacaktır. Biz buna tabii ki varız” diye konuştu.

Saner’den Özersay’a eleştiri

Halkın Partisi Lideri Kudret Özersay’ın bağımsız aday olmasına ilişkin bir soru üzerine de Saner, “Parti başkanlığından istifa eden biri hala partiye üye durumundadır. Takdir halkımızındır. Eğer siz bir partiye üyeyseniz nasıl bağımsız aday olursunuz, ben bunu anlamakta zorlanıyorum. Bağımsız aday olmak isterseniz, bir partiden istifa ederseniz başka partiye kaydolamazsınız. Bu sürede de bağımsız milletvekili olursunuz. Ama bu tabii ki Sayın Özersay ve partisinin sorunudur. Biz sadece yorum yapar geçeriz”dedi.