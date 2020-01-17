Merit Park’ta her yıl geleneksel olarak düzenlenen baloda, yöneticiler ve otel çalışanları birlikte eğlendi

Merit Park Hotel’de her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Fark Yaratanların Gecesi” balosunda, yöneticiler ve otel çalışanları birlikte eğlendi.

Merit Otelleri Yönetim Kurulu Üyesi ve Teknik Koordinatörü Aytekin Yayla ve Merit Otelleri Denetmen ve İnsan Kaynakları Direktörü Yavuz Kutlu da geceye katılım sağladı.

İnsan Kaynakları Departmanının, otel çalışanları ile birlikte hazırladığı eğlenceli röportajıyla başlanılan gecede kahkahalar eksik olmadı.

Merit Park Genel Müdürü Mehmet D. Yücel konuşmasına, “Biz bir aileyiz ve başarımızın sırrı omuz omuza çalışıyor olmamız” diyerek başladı. Yücel, aile olmanın önemini vurgulayarak başladığı konuşmasında, otelin genel olarak geçmişten bugüne kadar gelmesinde emeği geçen tüm çalışanlarına teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

Aytekin Yayla ve Yavuz Kutlu’da konuşmalarında “Umarız 2020 yılı herkese sağlık, mutluluk ve başarı getirir” diyerek iyi dileklerini belirtti.

Merit Park Hotel bünyesinde gerçekleşen personel gecesinde, 12 ay boyunca seçilen ayın personelleri arasından, yılın personeli olmaya hak kazanan Harun Uzun’a, misafir memnuniyet anketleri sonuçlarına göre seçilen ve Merit Park Hotel bünyesinde 5’inci senesini dolduran personellere de plaketleri verildi.

Kuzey Kıbrıs’ın başarılı grubu Grup Aşina’nın yanı sıra, Salahi Konal’ın eşlik ettiği Dj Boysan ile personeller geç saatlere kadar eğlencenin tadını çıkardı. Geceye katılım sağlayan birçok personel kazandıkları zengin hediyeler ile çifte mutluluk yaşadı.