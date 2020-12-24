‘Futbolcularla görüşmeyeceğim’

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu futbolcular Derneği’nin gerçekleştirdiği eylemin hem kendisini hem kulüp başkanlarını derinden yaraladığını belirterek dernekle işbirliği yapmayacağını söyledi.

Futbolcular Derneği ile görüşmeyeceğim

Sertoğlu BRT’ye verdiği açıklamada Futbolcular Derneği ile görüşmeyeceğini belirterek “Futbolcular Derneği ile görüşmeyeceğim. Bunu yeni seçilen dernek başkanına da söyledim” diyerek ipleri kopardı.

Benimle işbirliği yapma çabalarını öldürdüler

Hasan Sertoğlu, Futbol Federasyonunun Futbolcular Derneği ile işbirliği yapma konusunda da sert açıklamalarda bulunarak “Benimle işbirliği yapma çabalarını öldürdüler. Onlar o tabutu Federasyonun önüne getirdikleri gün benimle bütün ilişkilerini bitirdiler” dedi.

Belki altyapı liglerini oynatabiliriz

“Şu anda ‘Gelecek sezonu nasıl kurtarabiliriz?’, ‘Gelecek sezonu nasıl planlayıp oynatabiliriz’ üzerinde çalışma yapmamız gerekir ki zaten yapıyoruz” diyen Sertoğlu “Şubat’tan sonra hastalığın seyrine göre ki o da bugünlere bakıldığında çok zor görünüyor, altyapı liglerini belki oynatırız” dedi.

Gündemde sözleşme yok

Futbolcu sözleşmeleri ile ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Sertoğlu “Şu anda gündemimizde sözleşmelerle ilgili bir şey yoktur” diyerek önceliklerinin önümüzdeki sezonu oynatmak olduğunu söyledi.

Patronun kim olduğunu öğrenecekler

“Tabii yeni bir dernek başkanı seçildi. Onun söylemi sözleşmeleri yapacağı yönünde. Nasıl yapacak bilemiyorum” diyen Hasan Sertoğlu “Futbolcular Derneği çıkıp da 'ben sözleşme yapacağım' demekle bu iş olmaz. Burada patronun kim olduğunu herkes çok iyi öğrenecek" diyerek patronun Futbol Federasyonu olduğunu ima etti.