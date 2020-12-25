Geçmiş hatalar tekrarlanmasın

Cumhuriyet Meclisi’nin dünkü oturumunda hellim tescili ve tarımın diğer sorunları tartışıldı.

Meclis’te ilk güncel konuşmayı Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili Hüseyin Angolemli “hellimin tescili” başlığıyla yaptı.

Önceleri İngiltere’ye tarım ürünleri satılabiliyorken açılan davalar ve ABAD’a avukat gönderilmemesi sonucu bu yolun kapatıldığını kaydeden Angolemli, dönemin yönetimini eleştirdi.

Bugün hellimin tescili konusunda aynı hataya düşülmemesini isteyen Angolemli, küçükbaş hayvancılık ve hellim üretimi konusunda denetime ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

10 bin ton arpanın bazı kesimlere peşkeş çekildiği iddialarına değinen Angolemli, bu konunun açığa çıkarılmasını istedi.

Tarım sektörüne gerekli önemin verilmesini isteyen Angolemli, tarım yapan memurlar ve iş insanlarıyla sadece tarımla uğraşanların ayrılmasını da talep etti.

Çavuşoğlu: Hellim konusuna hakimim

Cevap vermek üzere kürsüye çıkan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu bu görevi birçok kez yürütmüş biri olarak hellim konusuna hakim olduğunu anlattı.

Hayvancılık sektörünün hastalıklardan arındırılması konusundaki çalışmalara da işaret eden Çavuşoğlu, tüm bu çalışmaların yanında Cumhurbaşkanlığı düzeyinde hellim tescili çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Tescil konusunda şu an büyük bir ekibin ilgilendiğini kaydeden ve ilgili paydaşların da sürece dahil edildiğini anlatan Çavuşoğlu tescil sürecinin Güney Kıbrıs’ın denetimiyle yürütülmesini kabul edemeyeceklerini söyledi.

“Tüm kesimler satışta sorun yaşıyor”

Tarım üretiminin devamı konusunda ülkede sıkıntılar olduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, enginar üreticilerinin enginarlarını satamamaktan şikâyetçi olduğunu, seracıların da sorunlarını ifade ettiğini kaydederek, tüm kesimlerin satış konusunda sorun yaşadığında devlete sığındığını dile getirdi.

“Türkiye’ye enginar satışı için elimizden geleni yapacağız”

Örneğin enginarın Türkiye’ye satılması için ellerinden geleni yapacaklarını ancak yeşil sebze için bunun çok mümkün olmadığını söyleyen Çavuşoğlu, sıkıntının büyük olduğunu, TÜK’ün öneminin farkında olsalar da siyasi akılla yönetilen bu kurumun aylık faizlerin yükü altında ezildiğini belirtti.

TÜK’ü kendi çarklarını döndürebilen bir yapıya kavuşturmak için çalıştıklarını anlatan Çavuşoğlu, arpa fiyatları konusunda gerekli açıklamayı yaptığını, satış fiyatının 2 TL’den başka bir fiyat olamayacağını kaydetti.

Çeler: ‘Izgerella’ ne olacak?

TDP Milletvekili Zeki Çeler’in Türkiye’de, tescile rağmen, “ızgarella” gibi isimlerle yapılan hellim üretimleri konusunda ne yapılacağını sorması üzerine Çavuşoğlu, Türkiye’de “maskaralık isimlerle” bu hellim üretimlerini yapanların ve yapılmasına vesile olanların Kıbrıslı Türkler olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu benzeri durumların Avrupa’nın değişik yerlerinde de yaşandığını, Kıbrıslı Rumların da buradan açılan yolu kendi çıkarlarına kullandığını anlattı.



Özersay, yerinden söz aldı

Yerinden söz alan HP Milletvekili Kudret Özersay, küçükbaş hayvancılık konusunda atılması gereken adımlara işaret ederek, Bakan Çavuşoğlu’na yüzdelik anlamında ihtiyaç olan orana ne kadar zamanda erişilebileceğini düşündüğünü sordu.

Çavuşoğlu ise hellimin tescilinden sonra üretim yapacak işletme ve süt miktarının şu an mevcut olduğunu, tescil yapılır yapılmaz tüm hellim üretiminin tescilde belirtilen oranda yapılacağı gibi bir hedef olmadığını, geçiş süresince hedefin ihraç edilecek hellimde bu oranlara uyulması olduğunu ve bunun de için yeterli altyapı bulunduğunu anlattı.

CTP Milletvekili Fikri Toros’un yerinden söz alarak tescil başvurusu yapılacaksa başvurudaki standartlara uyulması gerektiğini söylemesi üzerine Çavuşoğlu bahsettiğinin geçiş süreciyle ilgili olduğunu tekrarladı. Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk imalatçılarının hiçbir zaman hellim tescili sürecinin dışında tutulmadığını ifade etti.

Şahali: Sorulara neden cevap verilmiyor

Daha sonra CTP Milletvekili Erkut Şahali, “Yeni hükümetin sorun çözme kabiliyeti” başlıklı konuşma yaptı. Şahali konuşmasına, sordukları sorulara yanıt alamadıklarını söyleyerek başladı. Kendi bakanlık döneminde arpa fiyatında yaptıkları artışa tepki verildiğini, bugün yapılan zamma muhalefette olmalarına rağmen olumsuz yorum yapmadıklarını dile getirdi.

“Biz yönetirken söylediklerimizi muhalefetteyken de söylemeye devam ederiz” diyen Şahali, süreci izleyeceklerini belirtti.

Akansoy: Demokrasi ihlalleri var

Toplantıda CTP Milletvekili Asım Akansoy “Demokrasi ihlalleri” başlıklı konuşma yaptı.

Akansoy, 1990 seçimlerini araştırmak için komite oluşturulduğunu ve dönemin milletvekillerinin iradesinin görülebildiğini belirterek demokrasinin her türlü düşünceyi barındırabilmesi gerektiğini kaydetti.

1990’daki Meclis komitesinin kimlerden oluştuğunu okuyan Akansoy, komitenin kurulmasına sebep olan BRT yayınları ve seçim önceden ödenen maaşlar ve afiş asma indirme, çift sandıkta oy kullanılması iddialarının yer aldığını belirtti.

Komitenin, önerileri üzerinde Meclis’te ciddi tartışmalar yaşandığına işaret eden Akansoy, o dönemin milletvekillerinin paylaştığı önerileri aktardı.

Akansoy, o önerilerin ciddiye alınmaması nedeniyle bugün benzer olayların tekrarlandığını ifade ederek, önemli olanın KKTC vatandaşlarının kendine yetecek bir sistem yaratması olduğunu kaydetti.

Bugün yaşanan olaylarla ilgili örnekler vererek bunların yeniden yaşanmaması için yapılması gerekenin kafa kafaya vererek çözüm üretmezse demokrasinin zarar göreceğini söyleyen Akansoy, sürekli aynı söylemlerin yapıldığını her dönemde eskimiş fikirlerle zaman kaybedildiğini belirtti.

Şahiner: Seçim Yasası değiştirilmeli

CTP Milletvekili Salahi Şahiner de “Hükümetin çözmesi gereken acil konular” hakkında konuştu.

Şahiner, pandeminin zaten var olan sorunlara tuz biber olduğunu kaydederek, sorunları çözmek için bugün beklenen istikrarlı, güçlü bir hükümet değil, azınlık hükümetiyle karşı karşıya olunduğunu söyledi.

Hükümetin atması gereken adımları sıralayarak, Meclis’te divan seçilmediği için komitelerin bile kurulmadığına işaret eden Şahiner, UBP’nin bir an önce kendi iç sorunlarını çözmesini temenni etti.

Şahiner, Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nın bir an önce ele alınması gerektiğini dile getirerek, bu yasayla ilgili yaşanan ve yaşanacak sorunlara örnek verdi. Yasada değişiklik yapılmaması halinde erken seçime gidilmesinin de ülkeyi çok zora sokacağını dile getiren Şahiner, bugün değilse bile kısa süre sonra seçim sistemini dijitalleştirmek zorunda kalınacağını savundu.