Bütçeye şartlı destek

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüşen AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, 2021 bütçesini desteklemek için bazı şartlar ileri sürdüğü bildirildi.

Alithia gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu arasındaki görüşmeye geniş bir şekilde yer verdi.

Habere göre AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, görüşmede, Anastasiadis’e bir dizi öneri sundu.

Kiprianu görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, büyük hacimli öneriler sunduklarını, AKEL’in, gelecek ay hükümet tarafından sunulacak yeni bütçede, sundukları önerilerinin kabul edilmesinin o kadar da kolay olmadığını bildiğini söyledi.

AKEL ve hükümetin, ekonomi konularında farklı felsefeye sahip olduklarını söyleyen Kiprianu, önerilerinin, sağlık, küçük ölçekli işletmeler, bankacılık sektörü, düşük emeklilik maaşı gibi konularda olduğunu belirtti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in görüşme sırasında Kiprianu’nun sunduğu önerileri hükümetin ekonomi kurmaylarına sunacağı sözünü verdiğini yazan gazete, Anastasiadis’in ayrıca meclise sunulmasından önce bütçedeki değişiklikler konusunda AKEL’i bilgilendireceği sözü verdiğini de belirtti.

Kıbrıs sorunu da görüşüldü

Öte yandan Politis gazetesi, Anastasiadis-Kiprianu görüşmesinde Kıbrıs sorununun da ele alındığını yazdı.

Habere göre Kiprianu, Anastasiadis’in AKEL’in iki hafta önce gönderdiği önerileri incelediğini ve bazı ilkesel tepkiler gösterdiğini belirtti.

Kiprianu açıklamasında, “Türkiye’nin, Maraş’ta yapmaya çalıştığı gibi yeni oldu bittilerinin sonlandırılmasının, saldırgan ve provokasyon içerikli politikasının çürütülmesinin başarılmaması durumunda çerçevenin Kıbrıs için tehlikeli bir şekilde daralacağının” Anastasiadis tarafından anlaşılması gerektiği çağrısında bulundu.

Kiprianu, Kıbrıs sorununun çözüm hedefiyle, müzakerelerin yeniden başlamasına olanak tanıyacak koşulların yaratılması gerektiğini de yineledi.