Tümü çocuk

Muratağa ve Sandallar köylerinde 14 Ağustos 1974'te Rum örgütü EOKA-B'ciler tarafından toplu olarak katledilen ve toplu mezara gömülen şehitlerden 14'ü daha 46 yıl sonra gerçek mezarlarına kavuşuyor. Yapılan kazı çalışmaları sonucu bulunan “Havva Süleyman (12) Aliye Süleyman (10) Halil Bayram (11) Eren Bayram (12) Mustafa Bayram (3) Ayşe Bayram (9) Zehra Bayram (6 aylık) Hüseyin Arif (11) Yüksel Arif (9) Hayriye Arif (4 aylık), Göksel Arif (10)Sevgi Hasan (10), Ayşe Hasan (17) ve Aziz Fikri (11) yarın törenle defnedilecek.

Rumların katliamcı örgütü EOKA-B, 14 Ağustos 1974’ü gösterdiğinde Muratağa, Sandallar ve Atlılar köylerinde en küçüğü 16 günlük, en yaşlısı ise 95 yaşında olmak üzere 126 Türkü katletti. Muratağa ve Sandallar köylüleri aynı toplu mezara gömüldü. Bugüne kadar Muratağa’daki katliam çukurundan Ekim 2015 ile Şubat 2016’ya kadar Kayıplar Komitesi tarafından yapılan kazılarla toplu mezardan 89 Kıbrıslı Türk'ün kalıntılarına ulaşıldı.

Muratağa ve Sandallar köyünde yapılan kazı çalışmaları sonucu kimlik tespiti tamamlanan, aralarında çocukların da bulunduğu 14 kayıp şehit, yarın törenle defnedilecek.

Gazimağusa Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Muratağa Sandallar Şehitliği’nde yapılacak şehit cenaze töreni, saat 10.00’da başlayacak.

1974’te EOKA-B’cilerin gerçekleştirdiği Muratağa-Sandallar katliamıyla ilgili olarak Kayıplar Komitesi’nin Muratağa’da yürüttüğü kazılarda bulunarak, DNA testleri aracılığıyla kimlikleri tespit edilen 7’si kız, 7’si erkek toplam 14 kişinin en küçüğü 4 aylık, en büyüğü ise 17 yaşında.

Defin töreninde, aileler adına bir temsilcinin konuşması, cenaze namazlarının kılınması, saygı duruşu ve saygı atışının ardından bayrakların ailelere teslimi ve defin işlemleri gerçekleşecek.

Adlarına şehit cenaze töreni yapılacak 14 şehidin isim listesi söyle:

“Havva Süleyman 12; Aliye Süleyman 10; Halil Bayram 11; Eren Bayram 12; Mustafa Bayram 3; Ayşe Bayram 9; Zehra Bayram 6 aylık; Hüseyin Arif 11; Yüksel Arif 9; Hayriye Arif 4 aylık; Göksel Arif 10; Sevgi Hasan 10; Ayşe Hasan 17; Aziz Fikri 11.”