Lefke’de duvarlara yapılan üç boyutlu resimler dikkat çekiyor

Lefke’de üç duvara yapılan üç boyutlu resimler bölgeye renk kattı. Lefke Turizm Derneği ve Kıbrıs Doğa Dostları Derneği işbirliğinde yürütülen, Avrupa Birliği (AB) İki Toplumlu Diyalog Projesi kapsamında Kıbrıs’a özgü detaylar baz alınarak yapılan resimler büyük ilgi görüyor. Duvar resimleri ile ilgili açıklamada bulunan Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş, Lefke ilçesinde fark ve heyecan yarattığını dile getirdi.

Karlıtaş, “Kıbrıs Adasının kuzey batısında yer alan Lefke, tarih süreci boyunca, temiz havası, huzurlu ortamı, yeşilliği, bol su kaynakları ve çevresindeki bakır maden yataklarından dolayı birçok medeniyet tarafından hep tercih sebebi olmuştur. Lefke ilçesinde ziyarete değer, çok sayıda tarihi, kültürel ve doğal güzellikler yer almaktadır” dedi. Karlıtaş, bölgedeki, çekim noktalarına, çalışmaları tamamlanan üç duvar resminin de dahil olduğunu belirtti.

Lefke'deki üç duvara yapılan, duvar resimleri (mural) çalışmalarının, Lefke ilçesinde bir ilk olarak, fark ve heyecan yarattığını dile getiren Karlıtaş bölge halkı ve LAÜ öğrencileri tarafından da ilgi gördüğünü belirtti. Karlıtaş, Lefke Turizm Derneği ve Kıbrıs Doğa Dostları Derneği işbirliğinde yürütülen, AB İki Toplumlu Diyalog Projesi kapsamında, Yuka Blend tasarımları uygularken, Lefke Belediyesi ve bölgedeki diğer kurumlardan da lojistik destek sağladığını belirterek, Lefke ilçesi için fark yaratan çalışmaların devam edileceğini ifade etti.