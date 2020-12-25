Kumsal Baskını Şehitleri düzenlenen törenle anıldı

Filiz SEYİS

Kumsal Şehitleri, Barbarlık Müzesi bahçesindeki Kumsal Baskını Şehitleri Anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı.

Törene; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, dernekler, okul temsilcileri ile kurum ve kuruluşlar katıldı.

Çelenklerin protokol sırasına göre şehitler anıtına sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesi ile devam etti.

Şehit Ertuğrul İlkokulu öğrencisi Ceylin Heybetli’nin ‘Ulusal Marş’ adlı şiirini okuduğu törende, Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı Komutanlığı’ndan Piyade Üstteğmen Emre Kağan Keskin ile Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Girne Bölge Başkan Yardımcısı Mehmetali Taluğ, günün anlam ve önemini belirten birer konuşma yaptılar.

Keskin: O günlerin anılması çok önemlidir

Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı Komutanlığı’ndan Piyade Üsteğmen Emre Kağan Keskin törende yaptığı konuşmada, 57 yıl önce Rum - Yunan ikilisinin Enosis hayalini gerçekleştirmek için Akritas Planı’nı uygulamaya başlayarak masum insanları katlettiklerini anlatarak, gelecek neslin sağlam adımlarla ileriye yürüyebilmesi için o günlerin anılmasının önemine vurgu yaptı.

Kıbrıs Türkü’nün 20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı ile özgürlüğe kavuşmanın sevincini yaşadığını belirten Keskin, “Bugün özgür bir ülkede yaşıyorsak, hala Kıbrıs Türkü var ve bağımsız ise çocuklarımız gelecek günleri düşünebiliyorsa, kahraman şehitlerimize borçlu olduğumuzun bilinci içerisindeyiz” dedi.

Taluğ: 1963 olaylarındaki en barbar cinayet

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Girne Bölge Başkan Yardımcısı Mehmetali Taluğ, 24 Aralık 1963 tarihinde yaşanan Kumsal baskınını anlattı.

Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı Doktoru Binbaşı Dr. Nihat İlhan’ın küvette öldürülen eşi ve çocuklarının yaşadıklarını da anlatan Taluğ, bunun 1963 olaylarında Rumların işlemiş olduğu en barbar cinayet olduğunu söyledi.

Tatar: Dünya bunları unuttu

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Tatar, Barbarlık Müzesi’ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Tatar, müzeyi gezerken Daily Times, Le Figaro ve The Times gibi önemli yabancı gazetelerin o dönem Kıbrıs’ta yaşanan korkunç olaylara yer verdiği kupürleri görünce, dünyanın bunları unuttuğunu dile getirdi.