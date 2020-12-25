Zanlı sayısı 4’e yükseldi

Suna ERDEN

Lefkoşa’da Gideon Jeffrey Uwadiale’nin evini basıp darp ve soygun suçu işleyen kişi sayısının

7 olduğu açıklandı. İlk etapla tutuklanan ve önceki gün mahkemeye çıkarılan Godwin Obediah Agbedi’nin ardından tutuklanan Osagie Okoromu, Victory Osaghae ve Andrew Osemudiamen Okhıria da yakalandı. Tutuklanan 3 zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, aranan şahıslar olduğu belirtildi.

Zanlıların evine zorla girdikleri Uwadiale’yi darp edip, 5 bin lirasını, iPhone telefonunu ve bazı kişisel eşyalarını çaldığı öne sürüldü.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, soygun ve darp olayının 22 Aralık 2020 tarihinde Lefkoşa’nın Hamitköy bölgesinde bulunan bir apartmanda meydana geldiğini söyledi.

Polis, Godwin Obediah Agbedi, Osagie Okoromu, Victory Osaghae ve Andrew Osemudiamen Okhıria’nın henüz tespit edilemeyen 3 kişi ile birlikte kendilerine borcu olduğu gerekçesiyle Gideon Jeffrey Uwadiale’nin evine izinsiz girdiğini söyledi.

Polis, zanlıların Uwadiale’yi darp ettiklerini, çantasını, tıraş makinesini, bazı şahsi eşyalarını, 5 bin TL parasını, iPhone 6 S Plus marka cep telefonunu ve laptopunu zor kullanarak alarak soygun suçunu işlediklerini anlattı.

Polis, şikâyet üzerine ilk etapta Godwin Obediah Agbedi’nin tutuklandığını, ardından Osagie Okoromu, Victory Osaghae ve Andrew Osemudiamen Okhıria’nın gözaltına alındığını açıkladı. Polis, olaya karıştığı tespit edilen 3 kişinin daha arandığını söyledi.

Olay yerinde çok sayıda güvenlik kamerası olduğunu kaydeden polis, tüm görüntülerin inceleneceğini ifade etti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, çalınan para ve eşyaların bulunamadığını, aranan 3 kişi olduğunu belirterek, bir gün tutukluluk talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.