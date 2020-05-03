Futbolda kritik toplantı

Ülkedeki Coronavirüs salgını nedeniyle duran futbol ile ilgili kararı Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu salı günü verecek.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ilk önce Kulüpler Birliği yöneticileri ile toplanarak görüş ve önerileri alacak.

Salı gününe kadar Sağlık ve Bilim Kurulu ile hükümet yetkililerinden alınacak öneri ve verilerle birlikte Futbol Federasyonu yönetim kurulu ligin nasıl tamamlanacağı konusunda karar verecek.

Eylül ön planda

Elde edilen bilgilere göre; mayıs ayının 15’ine kadar yasakların devam edecek olması ve bu tarihten sonrasının da belirsiz olması nedeniyle yaz aylarının da sıcak oluşu göz önüne alınarak ligin eylül ayında tamamlanması görüşü ağır basıyor.

Eylülde hızlandırılmış lig

Federasyon yetkilileri eylül ayında başlayacak ligin hızlandırılmış şekilde 4 haftada tamamlanması sonrasında iki haftalık ara ile iki haftalık transfer dönemi sonrasında kasım ayında da yeni sezonun başlamasını düşünüyor.

Yeni sezon Kasım’da başlayacak, Mayıs 2021’de tamamlanacak

Yeni oynanacak 2020-2021 sezonunun devre arasının daha kısa tutularak yeni sezonda herhangi bir statü değişikliğine gerek kalmadan ligin Mayıs 2021 içerisinde tamamlanarak bitirilmesi görüşü Federasyon yönetim kurulu üyelerinin ağırlıklı görüşü arasında.

