Futbolu özledik

Beyzade ÜNALMIŞ

Merit Alsancak Yeşilova Teknik Direktörü Şenol Canbulat futboldaki belirsizliğin devam ettiğini, teknik adam olarak önerilerini sunduklarını, yetkililerin bir an önce gerekli tedbirleri alıp futbolu başlatması gerektiğini söyledi. Oyuncu grubunun da futbolu çok özlediğini ifade eden Şenol Canbulat, ligin bu yılın içinde başlamasının zor olduğunu söyledi.

Geri dönmeliyiz

Merit Alsancak Yeşilova Teknik Direktörü Şenol Canbulat ülkemizde futbolun sosyal aktivite anlamında ciddi yer bulduğunu belirterek, yetkililerin en doğrusunu bulup futbolu bir an önce başlatması gerektiğini söyledi. Merit Alsancak Yeşilova Teknik ekibi olarak süreçle ilgili görüşlerini paylaştıklarını ifade eden Şenol Canbulat, oyuncu grubunun oynama isteğinin ortada olduğunu söyledi. Yetkililer tarafından sağlık koşulları göz önünde bulundurularak bir an önce alternatif üretilmesi gerektiğini ifade eden Canbulat, herkes gibi kendilerinin de süreci beklediklerini söyledi. Ekim ayının artık sonuna gelindiğini belirten Merit Alsancak Yeşilova Teknik Direktörü Şenol Canbulat yılın bitmesine kısa süre kaldığını belirterek futbolun başlamasının bu yıl adına oldukça zor olduğunu ifade etti. Oyuncu grubunun bireysel olarak çalıştığını, ancak bunun yetersiz olduğunu ifade eden Canbulat, tek temennisinin kısa süre içinde futbola ülke olarak dönmek olduğunu söyledi.