Büyük felaket

Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'in yanı sıra çevre illerde de hissedilen ve 15 saniye süren deprem sonucu 21 kişi öldü, 799 kişi de yaralandı. Depremde bazı evler yıkıldı, çok sayıda bina hasar gördü. Seferihisar'da tsunami sonrasında sokakları yaklaşık 1 metre deniz suyu bastı. AFAD, 1'i boğulma olmak üzere 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 799 kişinin de yaralandığını duyurdu. Deprem sonrasında en büyüğünün şiddeti 5,1 olan toplam 100'den fazla artçı sarsıntı meydana geldi. Merkez üssü Seferihisar açıkları olarak kaydedilen ve tüm Marmara'da dahi hissedilen 6.6 büyüklüğündeki deprem, İzmir'in de tarihinin en büyük depremlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

21 kişi hayatını kaybetti

İzmir ve çevresi dün saat 14.51'de 6,6'lık depremle sallandı. Vatandaşlar, panik içerisinde ev ve iş yerlerinden dışarı çıkarken, bir süre sonra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünü Ege Denizi’nde İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17,26 kilometre açığı olarak açıkladı.

Deprem İzmir´in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne´de de hissedildi. Hastaneler, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, alarm durumuna geçti.

Depremden en çok etkilenen Bayraklı'da yıkılan binanın enkazında kurtarma çalışmaları yapıldı.

Çok sayıda kişi yaralı olarak kurtarıldı.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 1'i boğulma olmak üzere 21 kişi hayatını kaybetti, 799 kişi de yaralandı. Yıkılan ve hasar gören 17 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 6,6 büyüklüğündeki depremde enkaz altından şu ana kadar 70 civarında kişinin kurtarıldığını bildirdi.

Seferihisar'da tsunami

Depremin Ege Denizi'nde yarattığı tsunami sonrasında ise Seferihisar Sığacık'ta sokakları yaklaşık

1 metre deniz suyu bastı. Deniz seviyesinin yükselmesi sonucu cadde ve sokaklar su altında kaldı.

Kandilli Müdürü: Depremde 30-40 kilometrelik bir fay hattı kırıldı

Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özener, İzmir açıklarındaki depremde 30-40 kilometrelik bir fay hattının kırıldığını söyledi.

Prof. Özener, 6 büyüklüğüne kadar artçıların bir hafta, 10 gün daha devam etmesini beklediklerini söyledi.

Deprem Yunan adası Sisam'ı da vurdu

Ege Denizi'nde meydana gelen deprem nedeniyle Yunanistan'ın Sisam Adası'nda 2 gencin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yunan devlet televizyonu ERT'nin haberine göre, merkez üssü Sisam Adası açıkları olan deprem sırasında Vathi kasabasında okuldan evlerine dönmekte olan 17 yaşlarında biri kız 2 öğrenci, yıkılan eski bir evin duvarları altında kaldı.

Sisam Devlet Hastanesine kaldırılan öğrenciler kurtarılamadı.

Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2020, 10:44