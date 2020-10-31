Merit Lefkoşa Hotel 12’nci hizmet yılını personeliyle bir araya gelerek kutladı

Kapılarını misafirlerine çok anlamlı bir gün olan Cumhuriyet Bayramında açan; Başkent Lefkoşa’nın ilk beş yıldızlı oteli Merit Lefkoşa Hotel, 12’nci kuruluş yıldönümünü Ekim ayı personel toplantısında tüm personeli ile bir araya gelerek, mütevazı bir şekilde kutladı.

12’nci yıla özel düzenlenen etkinliğe Net Holding Yönetim Kurulu üyesi Haluk Elver ve Merit Otelleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Süha Türköz de katıldı.

Merit Lefkoşa Hotel Genel Müdürü Mine Gürses, Kuruluş yıldönümü için düzenlenen bu özel günde personele ithafen yaptığı konuşmasında; “Kapılarını 29 Ekim 2008 tarihinde misafirlerine açan Merit Lefkoşa Otelimiz, değerli misafirlerimizin desteği ve siz değerli personellerimizin özverili hizmetleri ile 12’nci yılına girdi. Misafirlerimize hizmet vermeye başladığımız günden bu güne hep birlikte birçok başarıya imza attık” diyerek şunları kaydetti:

“Tüm dünyanın etkisinde kaldığı bu zor süreci de en iyi şekilde atlatacağımıza inanıyor hep birlikte nice hizmet yıllarımız olması temennisiyle hepinize sağlıklı günler diliyorum.”

Etkinlikte 12. yılını dolduran personellere teşekkür sertifikaları ve 12. yıl anısına hazırlanan hediyeleri takdim edildi.