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Göçmen 90’da güldü 2-1

Ligin ikinci haftasında Göçmenköy konuk ettiği Binatlı’yı yenerek, üç puanın sahibi oldu

Göçmen 90’da güldü 2-1
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YER: Lefkoşa Atatürk Stadı
HAKEMLER: Turgay Misk, Sertan Alkın, Hüseyin Özaşık
GÖÇMENKÖY: Ali, Koray(DK 46 Fikret), Malik(DK 82 Erce), Mahmut, Rifat, Mevlüt(DK 46 Cemal Terkan), Reşit(DK 59 Arda), Ali Üçtaş, Bekir, Cemal Yaşınses, Lukman(DK 90+5 Hüseyin Taşcı).
BİNATLI: Yunus, Abdullah(DK 51 Mehmet Ali), Alaattin, Ali Özbahar, Berkem(DK 62 Mehmet Bahaddin), Erdem(DK 84 Hasan), Fikri, Kone, Mehmet Neşe(DK 85 Darbaz), Sertaç, Zafer.
GOLLER: DK 83 Bekir, DK 90 Arda(Göçmenköy).DK 32 pen Berkem(Binatlı).

Beyzade ÜNALMIŞ
Aksa Süper Lig’in ikinci hafta karşılaşmasında Göçmenköy konuk ettiği Binatlı’yı 2-1 mağlup etti. Berkem’in penaltı golü ile devreyi önde kapatan konuk Binatlı, ikinci yarının sonunda Bekir ve Arda’nın gollerine engel olamadı. Göçmenköy aldığı bu sonuçla puanını 6 yaparken, Binatlı ikinci haftada puanla tanışamadı.
12.dk: Göçmenköy kontra atağında Binatlı ceza alanı içerisinde Mahmut’un arka direkte yaptığı vuruşta top üst direkten oyun alanına geri döndü.
32.dk: Gelişen Binatlı atağında Göçmenköy ceza alanı içerisinde Kone savunma tarafından yere indirilince konuk takım penaltı vuruşu kazandı. Atışı kullanan Berkem topu filelere gönderdi.0-1
42.dk: Göçmenköy takımının kazandığı serbest vuruşta Bekir’in güzel vuruşunu kaleci Yunus son anda önledi.
45+1.dk: Sağ kanattan gelişen Binatlı kontra atağında Sertan’ın ortasında ceza alanı içerisinde Mehmet Neşe’nin dönerek vuruşunu kaleci Ali kornere çeldi.
59.dk: Sağ kanattan gelişen Göçmenköy atağında yapılan ortada müsait pozisyonda Lukman’ın vuruşunda top üstten az farkla auta gitti.
71.dk: Binatlı atağında ceza alanı dışından Mehmet Neşe’nin vuruşu kaleci Ali’de kaldı.
72.dk: Sol kanattan gelişen Göçmenköy kontra atağında Cemal Yaşınses’in ceza alanına girer girmez vuruşunu kaleci Yunus kornere çeldi.
72.dk: Göçmenköy’ün kullandığı köşe vuruşunda Bekir’in güzel ortasında yakın mesafeden Mahmut’un kafa vuruşunda top yandan az farkla dışarı gitti.
73.dk: Binatlı kontra atağında sağ kanattan yapılan ortada ceza alanı içerisinde Kone’nin kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
83.dk: Kalabalık adamla gelişen Göçmenköy atağında Binatlı ceza alanı içerisinde Bekir’in vuruşunda top filelere gitti.1-1
85.dk: Göçmenköy kontra atağında ceza alanına girer girmez Cemal Yaşınses’in vuruşu kaleci Yunus’ta kaldı.
90.dk: Göçmenköy kontra atağında Bekir’in ceza alanına taşıdığı topu filelere gönderen isim Arda oldu.2-1
Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince geriye düştüğü karşılaşmayı kazanan taraf ev sahibi Göçmenköy oldu.

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