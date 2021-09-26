Göçmen 90’da güldü 2-1

YER: Lefkoşa Atatürk Stadı

HAKEMLER: Turgay Misk, Sertan Alkın, Hüseyin Özaşık

GÖÇMENKÖY: Ali, Koray(DK 46 Fikret), Malik(DK 82 Erce), Mahmut, Rifat, Mevlüt(DK 46 Cemal Terkan), Reşit(DK 59 Arda), Ali Üçtaş, Bekir, Cemal Yaşınses, Lukman(DK 90+5 Hüseyin Taşcı).

BİNATLI: Yunus, Abdullah(DK 51 Mehmet Ali), Alaattin, Ali Özbahar, Berkem(DK 62 Mehmet Bahaddin), Erdem(DK 84 Hasan), Fikri, Kone, Mehmet Neşe(DK 85 Darbaz), Sertaç, Zafer.

GOLLER: DK 83 Bekir, DK 90 Arda(Göçmenköy).DK 32 pen Berkem(Binatlı).

Beyzade ÜNALMIŞ

Aksa Süper Lig’in ikinci hafta karşılaşmasında Göçmenköy konuk ettiği Binatlı’yı 2-1 mağlup etti. Berkem’in penaltı golü ile devreyi önde kapatan konuk Binatlı, ikinci yarının sonunda Bekir ve Arda’nın gollerine engel olamadı. Göçmenköy aldığı bu sonuçla puanını 6 yaparken, Binatlı ikinci haftada puanla tanışamadı.

12.dk: Göçmenköy kontra atağında Binatlı ceza alanı içerisinde Mahmut’un arka direkte yaptığı vuruşta top üst direkten oyun alanına geri döndü.

32.dk: Gelişen Binatlı atağında Göçmenköy ceza alanı içerisinde Kone savunma tarafından yere indirilince konuk takım penaltı vuruşu kazandı. Atışı kullanan Berkem topu filelere gönderdi.0-1

42.dk: Göçmenköy takımının kazandığı serbest vuruşta Bekir’in güzel vuruşunu kaleci Yunus son anda önledi.

45+1.dk: Sağ kanattan gelişen Binatlı kontra atağında Sertan’ın ortasında ceza alanı içerisinde Mehmet Neşe’nin dönerek vuruşunu kaleci Ali kornere çeldi.

59.dk: Sağ kanattan gelişen Göçmenköy atağında yapılan ortada müsait pozisyonda Lukman’ın vuruşunda top üstten az farkla auta gitti.

71.dk: Binatlı atağında ceza alanı dışından Mehmet Neşe’nin vuruşu kaleci Ali’de kaldı.

72.dk: Sol kanattan gelişen Göçmenköy kontra atağında Cemal Yaşınses’in ceza alanına girer girmez vuruşunu kaleci Yunus kornere çeldi.

72.dk: Göçmenköy’ün kullandığı köşe vuruşunda Bekir’in güzel ortasında yakın mesafeden Mahmut’un kafa vuruşunda top yandan az farkla dışarı gitti.

73.dk: Binatlı kontra atağında sağ kanattan yapılan ortada ceza alanı içerisinde Kone’nin kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

83.dk: Kalabalık adamla gelişen Göçmenköy atağında Binatlı ceza alanı içerisinde Bekir’in vuruşunda top filelere gitti.1-1

85.dk: Göçmenköy kontra atağında ceza alanına girer girmez Cemal Yaşınses’in vuruşu kaleci Yunus’ta kaldı.

90.dk: Göçmenköy kontra atağında Bekir’in ceza alanına taşıdığı topu filelere gönderen isim Arda oldu.2-1

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince geriye düştüğü karşılaşmayı kazanan taraf ev sahibi Göçmenköy oldu.