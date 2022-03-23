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Golleriyle katkı sağlıyor

Merit Alsancak Yeşilova'nın genç savunma oyuncusu Mejdi Direniş, bu sezon rakip fileleri 6 kez havalandırmayı başardı

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Golleriyle katkı sağlıyor

AKSA Süper Ligi’nde ikinci sırada bulunan Merit Alsancak Yeşilova’nın genç oyuncusu Mejdi dikkatleri üzerine çekiyor.
Merit Alsancak Yeşilova'nın genç savunma oyuncusu Mejdi Direniş, bu sezon rakip fileleri 6 kez havalandırmayı başardı.    
Mejdi attığı kritik gollerle takımına puanlar kazandırırken, başarılı isim 6 golün 4'ünü kafayla kaydetti. Mejdi'nin gol attığı maçlarda Merit Alsancak Yeşilova DTB ile oynanan kupa maçındaki tüm maçlarını kazandı.
GHE 2-4 M.A.Yeşilova (1 gol)
DTB 4-5 M.A.Yeşilova (1 gol)
M.A.Yeşilova 2-1 K.Kaymaklı (1 gol)
DTB 2-1 M.A.Yeşilova (Kupa maçı 1 gol)
M.A.Yeşilova 2-1 DTB (1 gol)
Hamitköy 1-4 M.A.Yeşilova (1 gol)
 

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