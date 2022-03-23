Golleriyle katkı sağlıyor

AKSA Süper Ligi’nde ikinci sırada bulunan Merit Alsancak Yeşilova’nın genç oyuncusu Mejdi dikkatleri üzerine çekiyor.

Merit Alsancak Yeşilova'nın genç savunma oyuncusu Mejdi Direniş, bu sezon rakip fileleri 6 kez havalandırmayı başardı.

Mejdi attığı kritik gollerle takımına puanlar kazandırırken, başarılı isim 6 golün 4'ünü kafayla kaydetti. Mejdi'nin gol attığı maçlarda Merit Alsancak Yeşilova DTB ile oynanan kupa maçındaki tüm maçlarını kazandı.

GHE 2-4 M.A.Yeşilova (1 gol)

DTB 4-5 M.A.Yeşilova (1 gol)

M.A.Yeşilova 2-1 K.Kaymaklı (1 gol)

DTB 2-1 M.A.Yeşilova (Kupa maçı 1 gol)

M.A.Yeşilova 2-1 DTB (1 gol)

Hamitköy 1-4 M.A.Yeşilova (1 gol)

