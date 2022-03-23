10 yıl istiyor

Maliye Bakanı Sunat Atun, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için 10 yıllık bir planlama yapılması gerektiğini söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun dünkü birleşiminde konuşan Atun, AKSA ve Kıb-Tek konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Atun, Kıb-Tek’in sürdürülebilirliğinin sağlaması ve yatırıma hazırlanmasının öneminin altını çizdi. Atun, akaryakıtta ‘garanti ve risksiz alımların, alım garantisinin’ önemine de vurgu yaptı.

Atun, Kıb-Tek’te en az 10 yıllık planlama yapılması gerektiğini anlattı.

Bakan Atun, spot alımlarla ilgili aynı hassasiyete sahip olduklarını belirterek, Kıb-Tek’in yakıtını zamanında ve belirlenen kalitede getirmek zorunda olduğunu, garanti alım yapmak zorunda olduğunu söyledi.

156 milyon kar sağladık

İhale zamanının geldiğini, akaryakıtı teslim edecek kurumun güçlü ve sağlam olması gerektiğini vurgulayarak, AKSA konusunda önceden de yollarını ayırma amacında olduklarını bu yönde adım attıklarını hazırlıkların bile 6 ayla bir yıllık çalışma gerektiğini anlatan Atun, 156 milyon kar sağladıklarını ve yatırım için ayırdıklarını, maalesef süreç içinde çok farklı bir noktaya gelindiğini bugünkü gerçeklerle hareket etmek gerektiğini kaydetti.

Elektrik Kurumunu yatırıma hazırlamak gerektiğini, bir milyon 700 binden fazla borcu olan elektrik kurumunun borçlanabilitesini de yitirdiğini, nasıl makine kazandırabilecekleri için bile çalışma yapma gerektiğini söyleyen Atun, AKSA’nın geleceğini kendi imkanlarını değerlendirerek karar vermeleri gerektiğini vurguladı.

Büyük bir imkan

Bakan Atun, bugünkü dolar olan tarife üzerinden sürdürülmesinin mümkün olmadığını ancak uzun vadeli planlama yapmadan karar vermenin mümkün olmadığını söyledi.

Atun, AB enerji fonlarının büyük bir imkan olduğunu, 1-2 senedir durdurulduğunu, kendilerinin bu fonlarla önceden zaten çalışma yaptığını söyleyerek, konuyla ilgili bilgi verdi ve en büyük güneş enerjisi çalışmasını bu fonlarla yaptıklarını aktardı.

Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2022, 11:09