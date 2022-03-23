Bu bir milli görev

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Nevruz Bayramı Töreni’nde yaptığı konuşmada, KKTC’nin varlığı ve başarısının ortada olduğunu vurgulayarak, KKTC’yi uluslararası camiaya kabul ettirmenin milli görev olduğunu kaydetti.

Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne Amerikan Üniversitesi’nde düzenlenen Nevruz Bayramı Töreni’ne katıldı.

Azerbaycan Devlet Diaspora Başkanlığı, Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Cemiyeti ve Girne Amerikan Üniversitesi himayesinde GAÜ Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi’nde düzenlenen Nevruz Bayramı Töreni’nde, nevruz ateşini yakmasının ardından bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’ye gelen kıymetli misafir heyetiyle bu güzel etkinlikte bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Vatan, millet ve bayrak sevgisiyle, ortak kültür ve gönül birliği ile Türk devletleri teşkilatının oluşturulmasından sonra Azerbaycan ile KKTC’nin daha yakın olduğunu anlatan Tatar, bu yakınlığın Türklük dünyasına güç verdiğini belirtti.

TÜRSAB heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, temas ve çalışmalarda bulunmak üzere KKTC’de olan Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) heyetini kabul etti.

Açıklamaya göre, Tatar kabulde yaptığı konuşmada, KKTC’nin turizm alanında çok büyük gelişmeler gösterdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Adasının bir turizm adası olduğunu dile getirerek, adaya turist gelmesi için girişimlerin yapıldığını ve bütün zorluklara rağmen de turistlerin geldiğini kaydetti.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz B. Bağlıkaya da konuşmasında, TÜRSAB’ın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Azeri vekillerden Tatar’a ziyaret

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Azerbaycan Dostluk Cemiyeti ve bazı Azerbaycan milletvekillerinden oluşan bir heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Azerbaycan’la KKTC arasındaki gönül bağının pekişmesi için çalıştıklarını belirtti.

“Yılın en başarılı devlet adamı” ödülü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a GAP Gazeteciler Birliği tarafından “Yılın en başarılı devlet adamı” ödülü verildi.

Açıklamaya göre, Tatar’a ödülü 14 Mayıs 2022’de Malatya’da düzenlenecek Uluslararası GAP Oscarı Ödül Töreni’nde takdim edilecek.

Feyzi Hansel’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dün, Yayın Yüksek Kurulu Başkanı Feyzi Hansel’i kabul ederek görüştü.

Verilen bilgiye göre kabulde, bazı radyo ve televizyon kanallarında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a yönelik gerçek dışı, mesnetsiz, yalan ve iftiraya dayalı yayınlar konusu ele alındı.

Hansel, bu tür çirkin ve seviyesiz yayınların takip edildiğini, gereken yasal işlemlerin başlatılacağını belirtti.