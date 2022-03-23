Hijyenden ödün yok

Girne Belediyesi, hijyen denetimlerinde bir öğrenci yurdu, bir imalathane bir de cafe işletmesini mühürledi.

Yayımlanan bildiriye göre, 21 Şubat-18 Mart arasında Girne Belediyesi Sağlık Şube ekipleri tarafından 172 işletme genel hijyen ve gıda güvenliği hususunda denetlendi, gıda güvenliğini riske eden koşullarda hizmet verdiği tespit edilen 4 tane restaurant işletmesi ile 2 markete 6 bin 248 TL ceza kesildi, yasal yükümlülükleri ve hijyen koşulları yetersiz bulunan bir öğrenci yurdu, bir imalathane, bir de cafe işletmesi durduruldu.

Eksikleri bulunan 71 işletmenin yazılı olarak uyarıldığı, 11 işletmeye ayrıca eksiklerini gidermemesi halinde kapatma ihbarı verildiği, satış koşulları uygun bulunmayan iki süpermarketten muhtelif gıda ürünleri ile bir fırın işletmesinin de hijyene uygun olmayan bazı ekipmanlarına imha edilmek üzere el konulduğu kaydedildi.

Trafik sorununa İngiltere’de çözüm arayışları…

Öte yandan Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü ve Girne Belediyesi Trafik Komisyonu, İngiltere’nin Nottingham Belediyesi’ne çalışma ziyareti gerçekleştirdi

Yapılan açıklamada, kentte artarak devam eden trafik sorununa çözüm bulunması amacıyla projeler yapıldığı ve bunun için bir komisyon oluşturulduğu belirtildi.

Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Toplantılar sonucunda yürütmekte olduğumuz projeler ve düzenlemelerin, Nottingham’daki uzmanlara göre de uygun görülmesi sevindiricidir. Ancak İngiltere’nin Nottingham Belediyesi, 1980 yılından itibaren kentin gelişmesine paralel olarak en başından radikal önlemlerin ve yasal düzenlemeler yaparak, hayata geçirdikleri gözlemlenmiştir.

Trafik ile ilgili devam eden ve yapılması planlanan projelerin yerinde uygunluğunun değerlendirilmesi, mevcut durum ve yapılmış olan Master planının güncellenmesine katkı sağlanabilmesi için, Nottingham Belediyesi teknik ekibini yerinde ağırlamak istediğimizi ve davet ettiğimizi belirtmek isterim.”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve heyet Nottingham’da eğitim gören öğrencilerle de buluşarak güncel konular hakkında sohbet etti.

