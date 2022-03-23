Öfke dorukta

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta akaryakıt tedarikçisi olan Kıbrıs Türk Petrolleri (K-PET) ile Altınbaş’ın dün benzin ve mazot dağıtımı yapmaması üzerine akaryakıt bayileri saat 17.00’den itibaren pompaları kilitledi. Akaryakıt krizi olduğunu duyan vatandaşlar ise benzincilere akın etti, fakat deposunu dolduramadı. Diyalog’a konuşan vatandaşlar “Paramızla rezil oluyoruz. Böylesi bir düzeni hak etmiyoruz” dedi.

Diyalog’a konuşan Kıbrıs Türk Petrolleri (K-PET) Genel Müdürü Malik İşimtekin, akaryakıt taşıyan iki geminin fırtına yüzünden bir süre Antalya limanında kaldığını ve dün adaya ulaştığını belirtti. İşimtekin, boşaltma işleminin bugün 11.00 civarında tamamlanacağını, daha sonra benzincilere dağıtım yapılacağını söyledi.

Her gemide 4 bin ton civarında yakıt bulunduğunu belirten K-PET Genel Müdürü, yaşanan sıkıntının hava koşullarından kaynaklandığını tekrarladı ve kendilerinin de bu duruma üzüldüğünü kaydetti.

Benzinciler Birliği de şikayetçi

Benzinciler Birliği de akaryakıt tedarikçileri ALPET ve K-PET’in bayilerine yine yakıt vermediğini belirterek, benzincilerin istasyonlara kilit vurma noktasına geldiğini belirtti.

Benzinciler Birliği yaptığı yazılı açıklamada, benzincilerin 2 gündür tedarikçilerden ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda yakıt alamadığını belirterek, son 6 aydır her fiyat değişimi beklentisinde bunun yaşandığına dikkat çekti.

Lefkoşa’da hizmet veren Piyili Petrol Direktörü Mehmet Tel ise hükümetin son geçen düzenleme ile günlük fiyat düzenlemesi yapma yetkisi olduğunu ancak bunu devreye koymadığını, akaryakıt tedarikçisinin ise vanalarını kapatarak benzin istasyonlarına benzin verdiğini ifade etti.

İnsanlar gerildi

Yaşanan akaryakıt krizi nedeniyle endişeye kapılan vatandaşlar petrol istasyonlarına akın etti. İşlerinin yarım kalmasını istemeyenler akaryakıtsız kalmamak için uzun süre kuyrukta bekledi. Paket servis elemanları, Van araçlar, şirketlere ait araçlar yakıt almak için uzun süre beklerken, “Elektrik yok, ilaç yok, benzin yok. Ne hallere düştük. Bu ülke nasıl bu hale geldi, ne olacak sonumuz diyerek” dert yandı.