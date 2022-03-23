Hedef 1 Nisan

Suna ERDEN

Günlerdir saat 16.00’den itibaren birer saatlik elektrik kesintisi yapan KIB-TEK’in bir hafta içinde bankalara 7 milyon dolarlık ödeme yapması gerekiyor. Bankalardan overdraft şeklinde alınan 7 milyon doların ödenmesi halinde ay sonu adaya gelecek olan akaryakıtın parasını ‘yeniden borçlanarak’ ödeyecek olan Elektrik Kurumu’nun iki hedefe odaklandığı öğrenildi.

Hedeflerden bir tanesi, kamu kuruluşlarının birikmiş faturaların bedelini ödemesi, diğeri ise 1 Nisan’da vatandaşlara dağıtılacak olan zamlı faturalardan yüksek gelir elde edilmesi.

Bunun gerçekleşmesi halinde ay sonunda gelecek olan akaryakıtın parasını ödeyebileceklerini söyleyen kurum yetkilisi “aksi halde daha da karanlık bir durum ortaya çıkacak” dedi.

KIB-TEK yetkilisinden elde edilen bilgiye göre; sadece Gazimağusa Devlet Hastanesi’nin 18 milyon 500 bin lira elektrik borcu bulunuyor. Lefkoşa’daki Pandemi Hastanesi’nin borcu ise 4 milyon civarında.

Kurum yetkilisi BRT’nin yanı sıra çok sayıda resmi dairenin, belediye arıtma tesisleri ve köylerdeki su motorlarının yüksek miktarda elektrik borcu bulunuyor.



