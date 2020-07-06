Gönüllü avcılar bölge toplantısında

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde şubat ayında yürürlüğe giren yeni Avcılık Yasası’daki bazı aksaklıklara dikkat çekmek için bölge bölge gezen ve avcıları bilgilendiren bir grup gönüllü avcı geçtiğimiz Perşembe akşamı ikinci bölge toplantısını Mağusa’nın Maraş bölgesinde gerçekleştirdi. Her hafta bir ilçede gerçekleştirilen toplantıların ilki ise Akçay köyünde gerçekleştirilmişti.

Özellikle yeni geçen yasada Avlanma Ruhsat harçlarının kulüplere üye olan avcılar için yüzde 100, üye olmayan avcılar için de yüzde 500 civarında zamlandığına dikkat çeken avcılar, yasanın en kısa zamanda iyileştirilmesi konusunda tüm avcılardan olumlu tepkiler aldı.

Gönüllü avcılardan oluşan kurulun diğer bir talebi ise; yeni yasaya göre avcılıkla ilgisi olmayan derneklerin KKTC avcılığı üzerinde söz sahibi olmasının kaldırılması oldu.

Bunlar gibi daha bazı aksakıkları bölge toplantılarında avcılarla ele alan kurul üyeleri, avcılardan gelen talepleri de not alıp KKTC acvılığının daha iyi koşullarda ve sürdürülebilir hale getirilmesi için, çalışmalarına devam edeceklerini belirttiler.

Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2020, 18:07