Meritta Clup büyük ilgi görüyor

Merit Grubunun çocukları kucaklayan büyük projesi Meritta Club, yüksek hizmet standartlarında her yaştan küçük misafirlerini titizlikle ve 24 saat boyunca ağırlıyor.

Çocuklar, kahramanları coğrafya tabiatından olan karakterlerle temas kuruyor, yaşayan bir çocuk tesisinde keyifle vakit geçiriyor.

Merit Otelleri’nin gururu ve ailelerin ilk adresi olan Meritta Club’un kapalı alanında karşılama ve kayıt için resepsiyon, denizaltı odası, uyku odası, 0-3 yaş odası, tuvaletler, 3 farklı açılı parkur ve 5,5 metre yüksekliğinde tırmanma duvarı, kid vip cinema odası, laboratuvar ve sanat atölyesi bulunuyor.

Dış alanda ise çocuk parkı, kuru havuz alanı, yüzde 100 organik tarım alanı ve kum havuzu yer alıyor.

Yakınında bir at çiftliği ve çiftlik hayvanları bahçesi de mevcut olan Meritta Club, yazın günlük

100 ile150 çocuğa hizmet veriyor.

Aranana her şey Meritta Club’ta

Çocukları resepsiyon; karşılıyor, yönlendiriyor, rol veriyor, enerji katıyor, spor, dans, yüzme eğitimlerine kadar veriyor. Sahne gösterilerinden tutun okçuluk, konaklamalı kampçılık, temalı aktiviteler, pek çok dalda spor, tenis, basketbol, futbol, havuz eğlenceleri, kum sanatı gibi sınırsız seçenekler sunuyor. Ayrıca Meritta Club sadece buradayken değil, evlerine döndüklerinde de bayram tebriği ve doğum günü tebriği kartları da atıyor. Meritta Club çocuklarla bağını asla koparmıyor.



Öte yandan Club içerisinde çocuklara ücretsiz dağıtılan Meritta’nın hikâye ve boyama kitapları da bulunuyor.

Her şey mevcut

Meritta Club’ta, seramik tornası eğitimi, ebru sanatı, tuval eğitimi, alçı işlemeciliği, sulu boya, baskı resmi, t-shirt boyama, cam boyama, kum boyama gibi etkinliklerin yoğunlukla yapıldığı Sanat Stüdyosu da mevcut.

Keyifli deneyler yapılmasını amaçlayan ve çevre kirliliği konusunda çocukları bilinçlendiren etkinlik planlamalarının da yapıldığı Bilim Merkezi de çocukları hem eğlendiriyor hem bilgilendiriyor.

Eğitimli personel tarafından, temel kaya tırmanışı eğitimi ve stratejilerinin görüldüğü ve tatbik edildiği macera odasında, 5.5 metre yüksekliğinde 3 farklı duvarda gerçek deneyimlerin yaşatıldığı Tırmanma Duvarı ise çocukların keyfine keyif katıyor.

Takım oyunları ile planlı bina ve mekân inşası etkinliklerinin yanı sıra, tamamen çocuğun yaratıcılığına bırakılan etkinlik bölümleri ile LEGO da hayli ilgi çekiyor.