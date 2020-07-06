Ek mesai yoksa ek çalışma da yok!

K.T. Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), K.T. Amme Memurları Sendikası (KTAMS), K.T. Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) ile K.T. Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ), ek çalışma ödemelerine çözüm bulunmaması halinde Pazartesi gününden itibaren ek çalışmaya katılınmayacağını açıkladı.

4 sendika yaptıkları ortak açıklamada, şunları kaydetti:

“Hükümetin Ocak 2020’den buyana çalışanların ek çalışma saati fazlasını ödememesi nedeniyle bazı kararlar almış bulunmaktayız.

Sendikalar olarak özellikle telafisi olmayan yerlerde ek çalışma zorunda bırakılan ve Pandemi sürecinde de özveri ile olağanüstü çaba harcayarak çalışan emekçinin emeğinin karşılığının ödenmemesi nedeniyle hükümetin Cuma gününe kadar ilgili sendikalarla birlikte ek çalışma ödemelerine çözüm bulmaması halinde Anayasal hak olan angarya çalışmama ilkesine uygun olarak pazartesi gününden itibaren ek çalışmaya katılmayacağımızı, bu konuda da sorumluluğun hükümette olduğunu ve gerekli önlemleri alması gerektiğini kamuoyuna duyururuz.”