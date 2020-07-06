Yeni vaka yok

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Sağlık Bakanı Ali Pilli, " Toplam bin 182 test yapıldı, pozitif vakaya rastlanmadı" dedi

Yeni vaka yok
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 182 olduğunu, pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.


6 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1182

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: Yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 42.835

Toplam Vaka Sayısı- 113

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 5

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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YORUMLAR
Senar
Senar - 55 dakika Önce

Sayın pilli cocuklar icinde ayni fiyatmi karantina cocuklara almasaniz