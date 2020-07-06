Yeni vaka yok

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 182 olduğunu, pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.
6 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1182
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: Yok
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 42.835
Toplam Vaka Sayısı- 113
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 5
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok
Sayın pilli cocuklar icinde ayni fiyatmi karantina cocuklara almasaniz