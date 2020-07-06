'Kıbrıs'ta diyalog başlatmaya hazırız'

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Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Borrell ile Ankara'da gerçekleşen görüşmenin ardından ortak açıklama yaparak, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konusunda bir tıkanma olduğunu, bunun sebebinin Türkiye olmadığını belirterek, Türkiye olarak ve KKTC olarak paylaşmaya varız, diyalog başlatmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

'Kıbrıs'ta diyalog başlatmaya hazırız'
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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile Ankara'da gerçekleşen görüşmenin ardından ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, 'Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konusunda bir tıkanma görüyoruz. Bunun da sebebi biz değiliz. Türkiye bir garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkının haklarını korumakla mükellef. Biz hep başından beri diyoruz ki Türkiye olarak ve Kıbrıs Türkleri olarak, KKTC olarak paylaşmaya varız, diyalog başlatmaya hazırız. Yeter ki burada hakkaniyet ölçüsünde paylaşmayı bilelim, öğrenelim. Başka da bir derdimiz yok. Bu konularda neler yapabileceğimizi sayın Borrell ile konuştuk. Baştan dürüst açık konuşalım ki, birbirimizi aldatmış olmayalım. Sorunları da o zaman daha iyi çözebiliriz.’ denildi


 

Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2020, 17:28
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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