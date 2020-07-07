Şentop: Kıbrıs milli davamız

Ankara’da temaslarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ile görüştü.

Bakan Sucuoğlu TBMM’de olmaktan dolayı memnuniyetini dile getirirken Türkiye-KKTC arasındaki yakın ilişkinin daha da ileriye taşınası için gayret ettiklerini söyledi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da, kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye ile KKTC ilişkilerine dikkati çekerek, “Milli davamız Kıbrıs meselesinin aklımızda ve yüreğimizde özel bir yeri vardır” değerlendirmesinde bulundu.

Coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle, dünya ekonomisi gibi KKTC ekonomisinin de olumsuz etkilendiğini dile getiren Şentop, böyle bir dönemde, Türkiye ile KKTC arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nın önemine değindi.