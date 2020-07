Sağlık Bakanlığı’ndan yeni bir açıklama geldi. Açıklamanın tam metni şu şekilde:

Bakanlar Kurulu’nun iptal kararı ile ortaya çıkabilecek, yasal bir boşluğa olanak tanımamak adına ivedilikle 1 Temmuz 2020 tarihli kararını gözden geçirmiş ve yaptığımız bazı değişikliklerle bu kararlar açıklanmıştır.

Bakanlığımız bu kararlarda ülkeleri risk gruplarına göre kategorilendirmiş ve her kategorinin ülkesine göre giriş kurallarını yeniden belirlemiştir.

Kısa süreli karantina 45 Euro

Buna göre, A kategorisinde bulunan ülkelerden KKTC’ye gelecek kişilere, 72 saat öncesi yaptırdıkları PCR sonucunun negatif olması koşulu ile ülkeye karantinasız giriş hakkı tanınmıştır. PCR sunmayanlar, hem PCR ücreti ödeyecek hem de kısa süreli karantinaya girecektir. Kısa süreli karantina ucreti 45 Euro, PCR test ücreti ise 300 TL dır...

PCR sonuçları evlerde ya da otellerde beklenecek

B kategorisinde olan ülkelere, 8 Temmuz 2020 tarihine kadar 72 saat öncesinde yapılmış ve sonucu negatif olan bir PCR ile ülkemize geldiklerinde bakanlığımız tarafından yapılacak PCR testi kuralı yani çift PCR kuralı uygulanacaktır. Ülkemizde yapılan PCR sonucu çıkıncaya kadar, otel rezervasyonları olanlar otellerde, evde konaklayacak olanlar da evlerinde kendilerini izole etmek zorundadırlar. Bunun hilafına hareket edecek olanlala ilgili, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası uyarınca toplum sağlığını tehlikeye atmaktan haklarında gerekli yasal soruşturma başlatılacaktır. Kişisel izolasyon koşullarının gerek otellerde gerekse hanelerde tam uygulanıp, uygulanmadığı yetkililerce denetlenecektir.

C kategorisinde bulunan ülkelerden KKTC’ye gelecek olan kişilerle ilgili ise 14 günlük devlet gözetiminde karantina uygulaması devam ediyor.

Güney’e geçenler için 15 günde bir test zorunluluğu

Bir diğer önemli konu olan kara kapılarımızda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi geçişleriyle ilgili bakanlığımız bazı değişikliklere gitmiştir. Buna göre;

A- Rum kesimine tek PCR ile geçme hakkı bulunan çalışanlar ve öğrenciler bundan böyle PCR testlerini her 15 günde bir yenilemek zorundadırlar. Bu uygulamanın kontrolü ve uygulaması bugünden itibaren 15 gün içinde yani 21 Temmuza kadar yapılması gerekmektedir. Rum kesiminde tek PCR ile geçme hakkı bulunan çalışanlar ve öğrenciler 06.07. 2020 tarihinden itibaren PCR testlerini 15 günde bir yenilemek zorundadır. PCR testlerinin süresi dolanlar, olası bir yığılmayı önlemek adına test yenileme işlemlerini 06.07. 2020, 21.07. 2020 tarihleri arasında tamamlayabilir.bu husustaki kontrol ve denetim bu çerçevede yapılacaktır.

B- Rum kesiminden adamıza giriş yapacak ve 14 günden uzun süre Güney Kıbrıs Rum kesiminde ikamet eden gerek Güney Kıbrıs Rum Yönetimi vatandaşları gerekse diğer ülke vatandaşları KKTC’ye 72 saat önceden alınmış negatif PCR raporu ile gelebileceklerdir.

C- Rum kesiminde 14 günden az ikamete etmiş ve ülkemize yurt dışından gelenlere ülkemize giriş yapmak isterken, ülkelerinin risk kategorisine göre işlem yapılacaktır.

Güney’e gezi ve diğer amaçlar için 3 günlük PCR testi ile geçmiş KKTC vatandaşları, PCR geçerlilik tarihi dolmadan ülkelerine geri dönerlerse herhangi yeni bir PCR testi talep edilmeyecektir. Ancak, PCR süresi dolan KKTC vatandaşlarına kapıda yeni bir PCR testi uygulaması yapılacaktır. Bunun için yine 300 TL PCR test ücreti ödenecektir.

Ek tedbirler alınabilir

Bakanlığımız bugünden sonra belirlediği tarih aralıklarında Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ni toplayacak ve hastalığın seyrine, ülkelerin salgın durumlarına göre ek tedbirler alacaklardır.

Bakanlık olarak en temel ve asli görevimiz toplum sağlığını korumaktır.

Bizler, tüm sağlık ekiplerimiz ve bakanlığımız hiçbir etki altında kalmadan ihtiyaç duyulan tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz.

Pandemi hastanesi kararı 3 gün içinde alınacak

Bir diğer önemli olan test kitleri konusunda da maddi ve mevzuata dayalı sıkıntılar ortadan kalkmış olup, gerekli kit ve ekipman tedariki başlamıştır. Pandemi hastanesi konusuyla ilgili de bakanlığımız yeni bir girişim başlatmış ve bu girişim 3 günlük süre içinde karara bağlanacaktır.

Alınan tüm kararlar ve gelişmeler kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır. Bulaşıcı hastalıklar yasası tahtında toplum sağlığını korumak adına buna aykırı hareket edenlere de en ağır cezai yaptırım uygulanacaktır.

Ülkeye giriş yapan tüm misafir ve vatandaşlarımıza, giriş kapılarında imzaladıkları taahhütnameye uyma çağrımızı yineliyoruz.