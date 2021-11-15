Gönyeli zirveyi sevdi 2-0

YER: Gönyeli Sahası

HAKEMLER: Kerem Eran, Ali Akçınar, Olgun Canik.

GÖNYELİ: Kemal, Kahraman(DK 90+2 Mustafa Hacı), Azat, Isaac, Talat, Süleyman, Ahmet Hatay, Hamis,(DK 46 Erdinç)Sylla, Ahmet Can(DK 62 Burak), Yusuf(DK 46 Ulaş).

MESARYA: Hasan, Sinan, Yusuf, Orhan, Mustafa Ayker(DK 61 Hüseyin Kayalılar), Oğuzhan(DK61 Hüseyin Çıdamlı), İbrahim, Mustafa Yaşınses(DK 83 Salahi), Joseph, Okan(DK 46 Mehmet Burçak’lı), Eren(DK 46 Kadir).

KIRMIZI KART: DK 42 Isaac(Gönyeli).

GOLLER: DK 5 Sylla, DK 82 Burak Koçar(Gönyeli).

Beyzade ÜNALMIŞ

AKSA Süper Lig’in dokuzuncu hafta karşılaşmasında Gönyeli, Mesarya’yı 2-0 mağlup etti. İlk devresini 1-0 önde kapatan ev sahibi takım ikinci devrede bulduğu ikinci golle maçı kazanan taraf oldu. Isaac maçın 42. dakikasın da kırmızı kart görürken, Sylla ve Burak Gönyeli’ye galibiyeti getiren golleri kaydetti.

2.DK: Mesarya takımının kazandığı serbest vuruşta İbrahim Çıdamlı’nın sert ortasını kaleci Kemal çift yumrukla uzaklaştırdı.



5.DK: Gönyeli kontra atağında Azat’ın sol kanattan getirip yaptığı ortada Sylla topu filelere gönderdi.1-012.DK: Bir başka ev sahibi Gönyeli atağında Sylla’nın uzak mesafeden vuruşunda top üstten az farkla auta gitti.25.DK: Gönyeli kontra atağında ceza alanı dışından Ahmet Hatay’ın vuruşunu kaleci Hasan Piro güzel bir refleksle önlemeyi başardı.60.DK: Mesarya kontra atağında sol kanattan ceza alanına giren Mustafa Yaşınses’in sert vuruşunu kaleci Kemal önledi.62.DK: Bir başka konuk takım Mesarya atağında ceza alanına yapılan ortada Orhan’ın kafa vuruşunda Sylla kaleciyi geçen topu çizgi üzerinden önledi.63.DK: Gönyeli kontra atağında ceza alanı dışından Ahmet Hatay’ın sert ve düzgün vuruşunu kaleci Hasan Piro, yatarak kornere çeldi.80.DK: Gönyeli kontra atağında topla buluşan Burak’ın ceza alanı içerisinde vuruşunda top yandan auta gitti.82.DK: Gönyeli kontra atağında topla buluşan Burak ceza alanına girer girmez yaptığı güzel vuruşta topu filelere gönderdi. 2-0Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma 2-0 Gönyeli üstünlüğü ile sona erdi.