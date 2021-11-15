Önemli bir noktaya dikkat çekti

Başbakan Faiz Sucuoğlu, salgın nedeniyle KKTC'nin iki lokomotif sektörü olan yükseköğretim ve turizmin tüm dünyada olduğu gibi kötü etkilendiğini söyledi. Sucuoğlu, "Pandemi süreci, bu iki sektöre bağlı yaklaşık 70 iç sektörü de direkt olarak etkilemiştir” dedi.

Başbakan Sucuoğlu, KKTC’nin ekonomik anlamda ayağa kalkıp yürümesi gerektiğini, o yönde çok ciddi plan ve programlar yapacaklarını ifade etti.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Demokrat Parti (DP) koalisyon hükümetinin Cumhuriyet Meclisinde güvenoyu almasının ardından Anadolu Ajansı'na (AA) konuşan Sucuoğlu, ekonomi, Türkiye ile ilişkiler, Kıbrıs, Kapalı Maraş ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Mevcut hükümet için en önemli önceliğin ekonomi olduğunu belirten Sucuoğlu, özellikle salgın nedeniyle KKTC'nin iki lokomotif sektörü olan yükseköğretim ve turizmin tüm dünyada olduğu gibi, kendilerini de etkilendiğini söyledi.

Başbakan Sucuoğlu, "Pandemi süreci, bu iki sektöre bağlı (yükseköğretim-turizm) yaklaşık 70 iç sektörü direkt olarak etkilemiştir” dedi.

Hazırlama dönemindeyiz

Yükseköğretim ve turizmin yanı sıra müteahhitlik gibi sektörlerin önünü açmak için adımlar atacaklarını vurgulayan Sucuoğlu, KKTC'nin bir şekilde sıcak paraya ulaşması, ekonomisinin kendi ayakları üzerinde durmayı başarması ve bu yüzden üç ana sektörün yanına diğer sektörlerin de monte edilmesi gerektiğini ifade etti.

Sucuoğlu, "KKTC maliyesinin hızlı bir şekilde tekrardan ihtiyaç duyduğu ve ödeme mükellefiyetleri olan kaynağa ulaşması gerekiyor. Bunun için de ana vatan Türkiye, on yıllardır olduğu gibi, yardımı esirgemiyor, katkıyı yapıyor. Artık KKTC'nin ekonomik anlamda ayağa kalkıp yürümesi gerekiyor, o yönde çok ciddi plan ve programlarımız olacak, atacağımız adımlar olacak. Bu planı ve programları hazırlama dönemindeyiz şu anda." şeklinde konuştu.

Seçimden galip çıkacağız

Sucuoğlu, 23 Ocak'ta yapılacak erken seçiminin galibinin UBP olacağını söyleyerek, yaptıkları anketlerin de bunu gösterdiğini savundu.



Hükümeti kurma görevini aldıkları 1 Kasım 2021'den sonraki sürece birçok şey sığdırdıklarının altını çizen Sucuoğlu, yeni hükümetle birlikte Cumhuriyet Meclisi’nin yeter sayı sorununu aşarak toplanmaya başladığını vurguladı.

Sucuoğlu Oramiral Adnan Özbal’ı kabul etti

Öte yandan Sucuoğlu, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına Türkiye Milli Savunma Bakanlığı temsilcisi olarak katılacak olan Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal’ı kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu’nda yer alan kabulde Oramiral Özbal, UBP-DP hükümetinin güvenoyu alması dolayısıyla Başbakan Faiz Sucuoğlu’nu kutlayarak, hayırlı olması temennisinde bulundu.

Oramiral Özbal, KKTC’nin 38’inci kuruluş yıl dönümünde Kıbrıs Türk halkıyla birlikte olmaktan büyük şeref ve mutluluk duyduklarını söyledi.

Özbal, Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın selam ve hürmetlerini iletti.

KKTC’nin 38’inci kuruluş yıldönümü mesajı

Bu arada Sucuoğlu, KKTC’nin 38’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Başbakan Sucuoğlu, mesajında, “Geçmişten geleceğe bir emanet olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacak ve bayrağımız göklerde gururla dalgalanacaktır” dedi.

