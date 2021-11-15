Can kaybı olmadı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte toplam 14 bin 301 test yapıldı, 137 yerel, 174 pozitif vakaya rastlandı, 99 kişi taburcu edildi. Güney Kıbrıs'ta ise son 24 saatte yapılan 40 bin 298 test sonucunda 206 yeni Coronavirüs vakası tespit edildi. Her iki kesimde de can kaybı yaşanmazken, kuzeyde yoğun bakımda 10 hasta olduğu belirtildi. Güneyde ise hastanede tedavi görenlerden yüzde 64,7'sin aşısız olduğu vurgulandı.

KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 3 kişi yurt dışından ülkeye geldi. Açıklamaya göre, vakalardan 44’ü Lefkoşa, 41’i Girne, 33’ü Gazimağusa, 5’i Güzelyurt, 6’sı İskele, 8’i ise Lefke bölgesinden.

Covid-19 ile ilgili diğer veriler ise şöyle:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.768.302

Toplam Vaka Sayısı: 22.524

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 22.769

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1661

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 71

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1580

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 93



Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 10

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 385

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 296

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6337

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 81.272

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 40 bin 298 test sonucunda 206 yeni Coronavirüs vakası tespit edildi.

Rum Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni can kaybı yaşanmadığını ancak hastanede tedavi gören 85 hastadan 39'unun durumunun kritik olduğunu bildirdi.

Hastanede tedavi görenlerden yüzde 64,7'sin aşısız olduğu vurgulandı.

Güney Kıbrıs'ta toplam can kaybı 588'de kalırken, son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 128 bin 684'e yükseldi.

