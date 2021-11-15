38’inci gurur yılı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 38'inci kuruluş yıl dönümü resmi kutlamaları, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşmasıyla başladı. Kuruluş yıldönümü nedeniyle Kıbrıslı Türklerin varoluş mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarlarında tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Tatar, yaptığı konuşmada bir asırlık özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi sonrasında ulaşılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38. yıl dönümünü ilk günün coşkusu ve heyecanıyla bir kez daha kutladıklarını belirterek, “KKTC’nin kuruluşu, halkımızın mücadelesinin taçlandığı gündür” vurgusu yaptı.

Bu büyük mücadeleyi KKTC ile taçlandıran halkı saygıyla selamlayan Tatar, “Özgürlük liderimiz Dr. Fazıl Küçük ile Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf R. Denktaş ile dava arkadaşlarını, bu vatan uğruna toprağa düşen mücahit ile Mehmetçiklerimizi rahmet ve minnetle anar, gazilerimizi saygıyla selamlarım” ifadelerini kullandı.

“Bu günlere ulaşmamız kolay olmadı. Halkımız çok büyük acılar çekti, çok büyük bedeller ödedi” diyen Tatar, “KKTC’nin temellerinde kan ve can vardır. KKTC, halkımızın onuru, şerefi, şehitlerimizin bizlere emanetidir. Bu emaneti ayaklar altında çiğnetmemek de bizlerin en büyük görevidir” şeklinde konuştu.

KKTC’nin 38. yıl dönümünü kutlarken, tüm dünyaya seslenen Cumhurbaşkanı Tatar, şu ifadeleri kullandı:

“Devletimizden, egemenliğimizden, özgürlüğümüzden, Anavatan Türkiye’nin garantörlüğü ile Türk askerinden asla vazgeçmeyeceğiz.

1974 öncesinin karanlık günlerine dönmeyeceğiz, Rum devletine dönüşen Kıbrıs Cumhuriyeti’nde yama ve azınlık olmayacağız. Devlet kuran onurlu bir halk olarak kendi vatanımızda, kendi devletimizin çatısı altında yaşamaya devam edeceğiz.”

Dr. Fazıl Küçük'ün anıtına çelenk konuldu

Dr. Fazıl Küçük'ün Anıt Mezarı'nda düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman; Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve bazı bakanlar da katıldı.

Törende anıta çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Tatar tarafından Anıt Özel Defteri'nin imzalanmasıyla tören sona erdi.

Denktaş’ın Anıt Mezarı’nda tören düzenlendi

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın Anıt Mezarı’nda düzenlenen törene ise yine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bakanlar, milletvekilleri, askeri erkan, kurum ve dernek temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Tören, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın anıta çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından Anıt Özel Defteri'nin imzalanmasıyla tören sona erdi.

KKTC’nin kuruluş yıldönümü mesajlarla kutlandı

Bu arada KKTC’nin 38’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Bakanlar, siyasi parti başkanları, dernekler, kurum ve kuruluşlar mesaj yayımladı. Mesajlarda 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nın onur ve gurur günü olduğu belirtildi.

İşte mesajlar:

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu:

“Kıbrıs Türk halkı uzun ve zorlu bir mücadelenin ardından büyük fedakârlıklarla elde ettiği bağımsızlığının yıl dönümünde mutlu, gururlu ve umutludur.”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu:

“Cumhuriyetimiz, varoluş mücadelemizin en anlamlı eseri ve kararlığımızın en güçlü ifadesidir.”

Sağlık Bakanı Ali Pilli:

“Kıbrıs Türkü özgürlüğünden asla taviz vermeyeceğini 15 Kasım 1983 günü tarihe altın harflerle yazdırmıştır.”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun:

“15 Kasım 1983, Kıbrıs Türk halkı için özgürlük ve bağımsızlık anlamına gelen onurlu bir tarihtir.”

İçişleri Bakanı Kutlu Evren:

“Devletimiz, hepimizin güvencesi, bu topraklardaki varlığımızın vücut bulmuş hali ve ulusal birliğimizin gücüdür.”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay:

“Tarihimizden güç alarak, bize bırakılan emanetin kutsallığını bilerek geleceğe daha güçlü bir KKTC bırakmak için çalışacağız.”

Maliye Bakanı Dursun Oğuz:

“Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesini devlet kurarak 15 Kasım 1983 yılında taçlandırmıştır.”

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy:

“Eşit, egemen bir devlet olarak, mücadelemize devam edeceğiz. Dünya bizi anlayana kadar da bu mücadele devam edecek, çünkü haklıyız.”

Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu:

“Büyük bir heyecan ve gururla ilan edilen Cumhuriyetimizin 38’inci yılını kutluyoruz.”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu:

“Bu günlere gelmek hiç kolay olmadı. Halkımızın bu yönde verdiği şanlı mücadele unutulmamalı; unutturulmamalıdır.”



Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay:“Sığınabileceğimiz yegane çatı bu devlettir.”Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar:“Büyük coşku ve gururla kutluyoruz.”İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu:“Kuzey Kıbrıs Tük Cumhuriyeti, sonsuza dek yaşayacak ve bayraklarımız her zaman gururla dalgalanacaktır. “Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN) Genel Başkanı Metin Atan:“15 Kasım 1983 Kıbrıs Türk halkının hep gurur ve onur duyacağı bir gündür.”Türk Birliği Dayanışma Derneği (TÜRK-BİR) Genel Başkanı Doç. Dr. Güven Arıklı:“Kıbrıs Türk halkının şanlı direnişinin ve egemen varlığının simgesi olan Cumhuriyetin 38’ncı kuruluş yıl dönümünü onur ve gururla kutluyoruz.”Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın:“Özgürce yaşamamızı sağlayan şehitlerimize Allah’tan rahmet diler, tüm mücahitlerimize ve gazilerimize minnetlerimizi sunarız.”Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Dernek Başkanı E.Yzb. Kazım And:“Bağımsızlığımız güvence altında.”Kıbrıs Türk Öğretmenler Derneği (KTÖD) Başkanı Ümit Serdaroğlu:“Huzur ve mutluluk içindeyiz.”Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği:“Cumhuriyetimizin 38’nci Kuruluş yıldönümünü onur ve gururla kutluyoruz.”Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal:“Tüm Kıbrıs halkının bayramını kutluyorum.”İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu:“Kıbrıs Türk halkının vazgeçilemez egemenliği, bağımsızlığı ve özgürlüğü için bütün yaşamı boyunca geri adım atmadan mücadele eden liderlerimizi, şehit ve gazilerimizi anıyoruz.”Kıbrıs Türk Memur Sendikası Başkanı Akın Manga:“Tanınsak da, tanınmasak da KKTC Devleti ve halkımızın egemen varlığı, asla tartışılamaz, yok sayılamaz. KKTC Cumhuriyet Meclisi de, egemen varlığımızın bir simgesidir.”KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli:“Bir halkın ulaşabileceği en yüce, en onurlu mertebe, bağımsız, egemen devlet kurma aşamasıdır.”Ulusal Türk Kuruluşları Dünya Konseyi Başkanı Hüseyin Macit Yusuf:Cumhuriyet'imize sonuna kadar sahip çıkacağımız ve ilelebet yaşatılması, kalkınması ve tanınması için elimizden geleni yapacağımız bilinmelidir.”İnsan hakları Derneği:“KKTC hep var olacaktır.”Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici:“KKTC'nin 38. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, Kıbrıs'ın vatan olması ve vatan kalması için canlarını veren tüm şehitlerimizi, mücahitlerimizi rahmetle anıyorum.”