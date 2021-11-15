İyi bayramlar

Suna ERDEN

KKTC’nin 38’inci kuruluş yıldönümü arifesinde başkent Lefkoşa ve civarındaki bölgelerde elektriklerin yaklaşık 9 saat süreyle kesilmesi vatandaşlardan sert tepki gördü. Tatil günü evinde iş yapamayan vatandaşlar sosyal medya paylaşımlarında Elektrik Kurumu yetkililerine ve siyasilere ağır eleştirilerde bulundu.

Elektrik Kurumu ise uzun süreli kesintinin trafolarda bakım ve onarım yapılmasından kaynaklandığını açıkladı. Diyalog’a konuşan Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, geçtiğimiz Çarşamba günü yaşanan fırtınadan dolayı bazı trafoların zarar gördüğünü; bu nedenle Lefkoşa’da riskli durumda olan iki trafoda bakım ve onarım yapıldığını söyledi.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu eski üyesi Yusuf Avcıoğlu ise yapılan elektrik kesintisini eleştirerek, “2021 yılında, ülkenin Başkentinde, bakım-onarım gerekçesiyle 8 saat elektrik kesintisi yapılıyor, vatandaş da haliyle isyan ediyor” ifadelerini kullandı. Halkın Partisi (HP) Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu da elektrik kesintisinden dolayı şikayetçi oldu.

Büyükyılmaz: Bakım ve onarım yapıldı

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Büyükyılmaz, önceki gün kurumun 08.00 ile 16.00 saatleri arasında Lefkoşa’da geniş bir bölgeyi kapsayan şekilde kesinti yapılacağını duyurduğunu söyledi.

Büyükyılmaz, “Akşam saat 16.00’da bitmesi gerekiyordu ancak bakım ve onarım çalışmaları 17.00’de bitti” dedi.

Yönetim Kurulu Başkanı Büyükyılmaz, geçtiğimiz gün yaşanan doğal afetten dolayı iki trafoda patlama olduğunu ifade ederek, “Yapılan kontrolde patlama riski olan trafolar tespit edildi. Mesai günleri olmaması nedeniyle Pazar günü tercih edildi”

şekkinde konuştu.

Avcıoğlu: 2021 yılında 8 saat kesinti

Kıb-Tek Yönetim Kurulu eski üyesi Yusuf Avcıoğlu ise yapılan elektrik kesintisini eleştirerek, “2021 yılında, ülkenin Başkentinde, bakım-onarım gerekçesiyle 8 saat elektrik kesintisi yapılıyor, vatandaş da haliyle isyan ediyor” ifadelerini kullandı.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Avcıoğlu, şunları belirtti:“Dünyanın birçok ülkesinde canlı hatlar üzerinde (Elektrik kesintisi yapılmadan) bakım-onarım yapımına imkân veren teçhizatlar mevcuttur.Görevde olduğumuz sürede içerisinde vatandaşı bu eziyetten kurtarmak adına bu yönde ilk adım olarak Yüksek Gerilim Hatlarında arıza tespiti ve bakım-onarıma yönelik hizmet vermek üzere Drone alımı ihalesine çıkılmak üzere çalışma başlatmıştık.Biz görevden ayrıldıktan sonra bu çalışmalar ileri götürülmediği gibi personelin rutin ihtiyaçları olan eldiven, bot gibi temel ihtiyaçları dahi giderilememiştir.Yaşanan aksaklıklar bu bakımdan Kıb-Tek personelinin hatası değil, "Kurumu yönettiğini iddia edenlerin" zafiyetidir.”

Manavoğlu: Yönetemiyorsunuz işte

HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu da elektrik kesintisinden dolayı şikayetçi olanlardandı. Sosyal medya hesabından kesintisi eleştiren Manavoğlu şu ifadeleri kullandı:

Çocuklarımızın, öğrencilerimizin sınav haftasında ülkenin başkentinde bu kadar uzun elektrik kesintisi…

Vatandaşın hali hiçbirinin umurunda değil…

Yönetemiyorsunuz işte ...”