GTF’de şampiyon KKTC

Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Uluslararası GTF Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde dün gerçekleştirilen ve 9 takımın katıldığı GTF uluslararası şampiyonada KKTC takım olarak şampiyon oldu.

Bakana sözünü tuttular

Bakan Erhan Arıklı sporcuları kabulünde şampiyonluk sözü istemişti. Sporcular bu şampiyonlukla bakana verdikleri sözü de tutmuş oldular.

Bugün tamamlanıyor

Bugün (Cumartesi) 7. World Budo Martıalarts Şampiyonası gerçekleştirilirken, renkli kuşaklar saat 10.00’da başlayacak ve tüm gün devam edecek.

Bugün yapılacak müsabakaların tamamlanmasının ardından saat 17.00’de gösteriler ve ödül töreni ile organizasyon sona erecek.

Global Taekwondo Hyong/Pumse/Kata/Budo/Ferdi/Çiftler Karışık/ Kırış ve Takım müsabakalarında alınan sonuçlar:

Takım Sıralamaları;

1.KKTC

2.Kazakistan

3.Özbekistan

GTF 1.dan Genç Bayan Hyong

1. kategori:

1. Makhammadjonova Komila (Özbek)

2. İrina Deragus

3. Zeynep Keskin(KKTC)

2. kategori:

1. Tuğyan Lara Kaya (KKTC)

2. Hatice Alyanak

3. Rabia Tarım

4. Yağmur Sel (KKTC)

3. kategori:

1. Açelya Ergin(KKTC)

2. Monika Cenkova (Bulgaristan)

3. Stanislava Shiyonova (Rusya)

GTF Büyük Bayan Hyong

1. Pınar Akarpınar (KKTC)

2. Anna Tüysüz (KKTC)

3. Denka Katzarska (Bulgar)

GTF Bayan Veteran Hyong

1. Elena Pakhomova

2. Nadedha Skomoroshchenko

GTF 1.dan Minik Erkek Hyong

1.Kategori:

1. Makhammadjonov Temurbek (Özbek)

2. Yunus Alaçam (KKTC)

3. Arda Yılmaz (KKTC)

2.Kategori:

1. Özkay Ramiz (KKTC)

2. Alex Tüysüz (KKTC)

3. Alikhan Kadirkulov (Kazakistan)

3.kategori:

1. Şakir Atınç Yağızsoy(KKTC)

2. Ömer Faruk Solak (KKTC)



GTF Yıldız Erkek Hyong

1.Kategori:

1. Ruslan Tereshchenco (Ukrayna)

2. Ramadan Alaçam (KKTC)

3. Arda Akın Altuntaş (KKTC)

2. kategori:

1. Arda Aslan (KKTC)

2. Arman Seitov (Kazak)

3. kategori:

1. Aituar Omarov (Kazak)

2. Roman Lyakh (Rusya)

3. Denis Belyakov (Kazak)

4. kategori:

1. Nikita Gordeev (KKTC)

2. Yunus Emre Tomak (KKTC)

5. kategori:

1. Kerim Karpuz (KKTC)

2. Tuğra Tığ (KKTC)

3. Nikita Skomotoshchenco (Rusya)

GTF Genç Erkek Hyong

1. Artyam Grablev (Kazak)

2. Abdumutalipov Muslim (Özbek)

3. Torazhan Mustafa (Kazak)

GTF Büyük Erkek Hyong

1. kategori:

1. Orhan Usta (KKTC)

2. Mervan Bayrakçı (KKTC)

2.kategori:

1. Omar Zhumabayev (Kazak)

2. İmamaddin Zhumabayev (Kazakistan)

3. Kemal Köstü (KKTC)

3. kategori:

1. Aleksei Mereutca (Rusya)

2. Viacheslav Zhuk (Rusya)

3. Burunsus Adrian (Moldova)

4.Kategori:

1. Vladislav Petrosian (Rusya)

2. Khudoyberiyev Siroj (Özbek)

GTF Veteran Erkek Hyong

1. Sedar Çakır (KKTC)

2. İgor Dergaus (KKTC)

3. Kasımov Abdlaova (Özbek)

Golden Age Erkekler Hyong

1. Dmitri Gordeev (KKTC)

2. Şakir Yağızsoy (KKTC)

Çiftler Karışık Hyong

1. kategori:

1. Pınar Akarpınar-Sedar Çakır (KKTC)

2. Elena Pakhomova-Dimitri Gordeev (KKTC)

2. kategori:

1. Zeynep Keskin –Arda Aslan Öztürk (KKTC)

2. Rabia Tarım-Kerim Oğuz (KKTC)

3. kategori:

1. İrina Dergaus-Nikita Gordeev (KKTC)

2. Tuğyan Lara Kara-Yusuf Seyhan (KKTC)

3. Yağmur Sel-Özkay Ramiz (KKTC)

Genç Bayan Takım Hyongu

Zeynep Keskin-İrina Degaus-Yağmur Sel (KKTC)

Genç Erkek Hyongu

1. Nikita Gordeev-Arda Aslan Öztürk-Özkay Ramiz (KKTC)

2. Arman Seitov-Artyam Grablev-Aituar Omarov (Kazak)

GTF Genç Bayan Müsabaka

1. kategori:

1. Monika Cenkova (Bulgaristan)

2. Rabia Tarım (KKTC)

3. Zeynep Keskin (KKTC)

2. kategori:

1. Makhammadjonova Komila (Özbekistan)

2. Tuğyan Lara Kaya (KKTC)

3. Yağmur Sel (KKTC)

4. Stanislava Shiyanova(Rusya)

Büyük Bayan Müsabaka 52-57 KG

1. Pınar Akarpınar (KKTC)

2. Ana Tüysüz (KKTC)

3. Huriye Açıkgöz (TC)

Veteran Bayan Müsabaka 50-55 KG

1. Denka Katzarska (Bulgar)

2. Nadezhda Skomoroshchenco (Rusya)

GTF Yıldız Erkek Müsabaka

1. kategori:

1. Özkay Ramiz (KKTC)

2. Yunus Alaçam (KKTC)

3. Ömer Faruk Solak (KKTC)

2. kategori:

1. Makhammadjonov Temurbek (Özbek)



2. Nikita Skomoroshchenko (Rusya)3. Ahmet Solak (KKTC)

3. kategori:

1. Ruslan Tereshchenko (Ukrayna)

2. Miras Talgat (Kazak)

3. Alikhan Kadirkulov (Kazak)

GTF Genç Erkek Müsabaka

1. kategori:

1. Kerim Karpuz (KKTC)

2. Tuğra Tığ (KKTC)

3. Roman Lyakh (Rusya)

2. kategori:

1.Nikita Gordeev (KKTC)

2. Arda Aslan (KKTC)

3. Ramadan Alaçam (KKTC)

3. kategori:

1. Daniel Gerorgiev (Bulgar)

2. Yunus Emre Tomak (KKTC)

3. Abdumutalip Muslim (Özbek)

4. kategori:

1.Torezhan Mustafa (Kazak)

2.Artyam Grablev (Kazak)

5. kategori:

1. Aituar Omarov (Kazak)

2. Dennis Belyakov (Kazak)

3. Arman Seitov (Kazak)

Büyük Erkek Müsabaka 65-80 kg

1. Vladislav Petrosian (Rusya)

2. Khalilov Mukhamadismoil (Özbek)

3. Segei Skliarenko (Rusya)

GTF Büyük Erkek Müsabaka 73-78 kg

1. Viacheslav Zhuk (Rusya)

2. Rizvan Khalirbaginov (Rusya)

3. Khudayberdiyev Siroj (Özbek)

GTF Büyük Erkek Müsabaka 78-83 kg

1. Nurzhan Nurlonuly (KKTC)

2. Birnat İan (Moldov)

3. Aleksei Mereutca (Rusya)

GTF Büyük Erkek Müsabaka +83 kg

1. Omar Zhumabayev (Kazak)

2. İmamaddin Zhumabayev (Kazak)

Bayan Kırış

Tolyoçagi Kırışı

1. Pınar Akarpınar (KKTC)

Yopçagi Kırışı

1. Nadezhda Skomoroshchenko (Rusya)

Sudo Kırışı

1. Elena Pakhomova (KKTC)

Yumruk Kırışı

1. Ana Tüysüz (KKTC)

Erkek Kırış

Sudo Kırışı

1. Serdar Çakır (KKTC)

Yopçagi Kırışı

1. Zhumabaev Omar (Kazak)

Golden Age Yopçagi Kırış

1. Dmitry Gordeev (KKTC)

Kata Minik Erkekler 6-7 yaş

1. Deniz Dinçen

2. Georgiy Voronor

3. Barış Sofuoğlu

Kata Minik Erkekler 8-9 Yaş

1. Oleksii Didunh

2. Artem İvonov

3. Timur Leonov

8-9 Yaş

1. Gleb Yurchenko

2. Sinan Yaren

3. Berk Fidan

Kata Bayanlar Minik 8-9 Yaş

1. Alime Nur Onur

2. Viktoriye Alpsaran

3. Deniz Kiraz

8-9 YAŞ

1. Milana Kishikova

2. Elif Elizavet Çelik

Kata Bayanlar 10-11 Yaş

1. Kadriye Diana Çelik

2. Ayben Akbulut

Kata Genç Bayanlar

1. Fatma Nisa Karakaya

2. Nurana Jorayeva

3. Silanur Çelik

Kata 10-11 Yaş

1. Alexander Molodtsov

2. Timur Şimşek

3. Oleksandr Didukh

Kata Yıldız Erkekler 10-11 Yaş

1. Muhammer Emin Duman

2. Mustafa Jumayer

3. Ali Achilov

Kata Büyükler Erkekler

1. Davut Jorayev

2. Mehmet Güvenç

Kata Büyükler

1. Kaudmfeve Yusupar

2. Aziz Kamalov

Kumite Minik 6-7 Yaş Erkek

1. Deniz Güneş

2. Georgiy Voronov

3. Barış Sofuoğlu

Kumite 8-9 Yaş Erkek

1. Artem İvanov

2. Timur Leonov

3. Samir Şimşek

Kumite 10-11 Yaş Erkek

1. Gleb Yurchenko

2. Oleksii Didukh



10-11 Yaş Erkek

1. Alexsander Molodtsov

2. Sinan Yaren

Kumite Yıldız 8-9 Yaş Bayan

1. Deniz Kiraz

2. Viktoria Alpsaran

3. Alime Nur Onur

Kumite 10-11 Yaş Bayan

1. Ayben Akbulut

2. Kadriye Diana Çelik

Kumite 10-11 Yaş

1. Oleksandr Didukh

2. Timur Şimşek

3. Berk Fidan

Kumite 10-11 Yaş

1. Mustafa Jumayer

2. Ali Achilov

3. Muhammet Emin Duman

Kumite Büyükler

1. Kandımbek Yusupov

2. Aziz Kamalov

Kumite Erkek Gençler

1. Mehmet Güvenç

2. Davut Jorayev

Kumite Bayanlar

1. Fatma Nisa Karakaya

2. Nurana Jorayeva

3. Silanur Çelik

Kumite Erkekler

1. Kadir Jaferov

2. Rahim Muhammedi