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En yüksek seviye

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Güney Kıbrıs’ta mevduatların miktarı 50 milyar Euro’yu aştı

En yüksek seviye
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  Güney Kıbrıs bankacılık sistemindeki mevduatlardaki artışın sürdüğü ve geçtiğimiz Eylül ayında toplam mevduatların 50 milyar Euro’yu aşarak, 2014 yılından bu yana en yüksek seviyede bulunduğu haber verildi.

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   Politis gazetesi geniş yer verdiği haberinde, Merkez Bankası’ndan edindiği bilgilere göre, geçtiğimiz Eylül ayında Rum tarafında ikamet eden kişilerin mevduatlarının, bir yıl içinde 2,121 milyar Euro artış göstererek, 41,219 milyar Euro’ya ulaştığını yazdı.
   Eylül ayında mevduatların yüzde 4.8 temposunda arttığını kaydeden gazete, buna paralel olarak kredilerin (borçların) azalmasının sürdüğünü de belirtti.
   Eylül ayındaki toplam kredilerin 29,592 milyar Euro olduğunu belirten gazete, kredilerin 2014’ten (61,516 milyar Euro) bu yana en düşük düzeyde olduğunu ekledi.

Bank of Cyprus cezalı

   Bu arada Güney Kıbrıs Merkez Bankası, 2008-2015 yılları arasında kara para aklamasının önlenmesi yasalarına uymayan “Kıbrıs Bankası’na” 227 bin Euro ceza kesti.
   Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, “Kıbrıs Bankası’na”, 2008-2015 yılları arasında, kara para aklamayla mücadele yasa ve talimatlarının gereklerini yerine getirmemesi sebebiyle 227 bin Euro para cezası kesildiği belirtildi.
    “Kıbrıs Bankası’nın” ise söz konusu cezayı yargıya taşımaya hazırlandığı kaydedildi.  

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