Bitsin artık bu çile

Ömer KADİROĞLU

Ulusal Birlik Partisi (UBP) 22. Olağan Genel Kurultayı bugün ve yarın Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yapılıyor. Genel başkanlık için 3 adayın yarışacağı kurultay, bugün saat 09.00’da konuşmalarla başlayacak. Son anda yarıştan çekilen şimdiki genel başkan Ersan Saner’in de kurultaya katılıp açış konuşmasını yapması bekleniyor.

Toplam 16 bin 484 UBP üyesi; Faiz Sucuoğlu, Hasan Taçoy ve Zorlu Töre arasında tercih yapacak. Oy verme işlemi bugün 13.00 ile 21.00 arasında, yarın ise 09.00 ile 18.00 arasında gerçekleşecek. Son ana kadar üyelerle teması sürdüren adayların Atatürk Spor Salonu çevresindeki dev pankartlarını gören vatandaşlar “genel başkanlık için genel seçimler gibi propaganda yapılıyor” yorumunda bulundu.

Adaylar dürüst siyaset vadediyor

Aylardır beklenen UBP 22. Olağan Genel Kurultayı’nın ilk ayağı bugün gerçekleştirilecek. Daha 10 gün önce 4 adaylı yapılması planlanan ancak video skandalı sonrası Ersan Saner’in yarıştan çekilmesiyle Faiz Sucuoğlu, Hasan Taçoy ve Zorlu Töre arasında geçecek seçim için 3 aday hummalı bir şekilde hazırlıklarını tamamladı. Başkent Lefkoşa’nın dört bir yanına aday tanıtım pankartları asıldı.

Pankartlarda adaylar, çeşitli sloganlarla reklam yaptı. Sucuoğlu, “Dürüst, ilkeli, şeffaf siyaset” vaadi verirken, Töre, “Adaletli, halkçı, dürüst lider” yazılı pankartlarla yürüteceği siyaseti aktarmaya çalıştı.

Taçoy’un tanıtım pankartlarında “Birlikte başaracağız, birlikte yapacağız” mesajı verilirken, ekonomiyi düzelteceğine dair ifadeler de yer aldı.

Son hazırlıklar yapıldı

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yapılacak kurultay öncesi dün son hazırlıklar tamamlanırken,

Genel başkanlık için 3 adayın yarışacağı kurultay, bugün saat 09.00’da başlayacak ve yarın oy sayımının ardından tamamlanacak.



Oy verme işlemi bugün 13.00-21.00, yarın ise 09.00-18.00 saatleri arasında yapılacak.

Binali Yıldırım da katılacak

UBP üyesi 16 bin 484 kişinin oy kullanabileceği kurultayda, yaklaşık bin yeni üye ise üyeliklerinin üzerinden 6 ay geçmediği için oy kullanamayacak.

Kurultaya AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım da katılacak. KKTC’ye gelecek Yıldırım’ı, Ercan Havaalanı’nda UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu karşılayacak.

Kurultay programı

Nisap yoklamasının genel sekreter tarafından yapılması ile başlayacak kurultay, başkanlık divanının oluşturulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ile devam edecek.

UBP Genel Başkanı Ersan Saner’in konuşması, mesajların okunması, konukların konuşması ile sürecek kurultay açılış programı, faaliyet raporu, mali raporun sunulması, genel başkan adaylarının konuşması ile tamamlanacak ve seçimlere geçilecek.

Kurultayda, genel başkanlık seçimi, parti meclisi üyeliği seçimi, yüksek disiplin kurulu ve denetleme kurulu seçimi yapılacak.

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, kurultayda, oylamanın Cumartesi günü 13.00-21.00, Pazar günü 09.00-18.00 saatleri arasında olmasının öngörüldüğünü bildirmişti.

Hasipoğlu, genel başkanlık oylarının açık oy isim okuma yöntemiyle duyurulacağını belirtmişti.

Hasipoğlu, Kıbrıs konusu ile ilgili bir kurultay kararının onaya sunulacağını da açıklamıştı.