Bayram coşkusu

Türkiye Cumhuriyeti’nin, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde kuruluşunun 98’inci yıl dönümü tören ve etkinliklerle kutlandı. Ülkenin dört bir yanında düzenlenen etkinlikler kapsamında; yürüyüş düzenlendi, konserler verildi, Kıbrıs şarkıları seslendirildi, halk dansları gösterisi sunuldu. Resmi törenlerde ise Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün anıtlarına çelenler koyuldu.

Lefkoşa Atatürk Anıtı önündeki törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ve bakanlar, askeri erkan, siyasiler, kurum, kuruluş, dernek temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Törende, protokol sırasına göre anıta çelenkler sunuldu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Tören anıt özel defterinin imzalanması ile sona erdi.

Dereboyu’nda yürüyüş düzenlendi

Etkinlikler kapsamında ayrıca Lefkoşa’nın Dereboyu bölgesinde tören yürüyüşü ve bando konseri düzenlendi. Yürüyüşe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı.

Mehmet Akif Caddesi’ndeki yürüyüşte Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu da yer aldı.

Yürüyüşün sonunda konuşmalar yapıldı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu kısa bir konser verdi.

Değirmenlik’te coşku

Cumhuriyet Bayramı Değirmenlik’te de törenle kutlandı.

Değirmenlik Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 14’üncü Zırhlı Tugay Komutanlığı tarafından Değirmenlik Atatürk Büstü önünde yapılan törene, Değirmenlik Belediye Başkanlığı, Demirhan Polis Karakol Amirliği, Değirmenlik Lisesi Müdürlüğü, Değirmenlik İlkokulu Müdürlüğü, Şht. Mehmet Eray İlkokulu Müdürlüğü ve Düzova İlkokulu Müdürlüğü katıldı.

Tören, protokol sırasına göre çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Tören 14’üncü Zırhlı Tugay Komutanı Yardımcısı Tank Albay Ahmet Kibar tarafından Anıt Özel Defteri’nin imzalanması ile sona erdi.

Halk dansları gösterisi sunuldu

Cumhuriyet Bayramı Güzelyurt’ta da düzenlenen törenlerle kutlandı.

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Güzelyurt Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene katıldı.

Tören protokol sırasına göre çelenklerin konmasıyla başladı. Şehitler için saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Daha sonra kortej yürüyüşü düzenlendi. Güzelyurt Kaymakamlık binası önünden başlayan yürüyüş, bando eşliğinde Güzelyurt Kapalı Çarşı’ya kadar devam etti.



Kapalı Çarşı’daki törende günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı ve şiirler okundu.Ayrıca Sevgi Çiçeği Kültür ve Sanat Derneği (SEÇ-DER) folklor ekibi, halk dansları gösterisi sundu.Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Bandosu’nun mini konseri ile tören sona erdi.

Bayram konserinde Kıbrıs şarkıları seslendirildi

Güzelyurt Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla “Bahar Konseri” düzenledi.

Güzelyurt Belediyesinden verilen bilgiye göre, Güzelyurt Atatürk Düğün Park'ında önceki akşam gerçekleşen konserde, yerli sanatçıların Kıbrıs şarkıları da seslendirildi.

Anıta çelenkler konuldu

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Gazimağusa’da Zafer Anıtı'nda düzenlenen törende protokol sırasına göre anıta çelenkler konuldu.

Ardından saygı durusunda bulunularak İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Kutlamalar çerçevesinde daha sonra Sulu Çember istikametine doğru kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Etkinlik, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu’nun verdiği konserle sona erdi.

Şiirler okundu, dans gösterileri yapıldı

İskele’de düzenlenen törende Atatürk Anıtı’na çelenkler konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Kutlamaların bir sonraki durağı olan Ecevit Meydanı’ndaki törende ise günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yanı sıra Cumhuriyet temalı şiirler okundu, dans gösterileri yapıldı.

Törenlere; İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, GKK adına Piyade Yüzbaşı Serdar Biçer, KTBK adına Personel Albay Erkut Ekimci, Milletvekilleri Yasemin Öztürk ile Mesut Genç, İskele Belediyesi Asbaşkanı Huriye Kaşer Yüzügülen, İskele Polis Müdürü Kazım Kuni, İskele Sivil Savunma Bölge Müdürlüğü adına Barış Çavlan, siyasi parti temsilcileri, dernekler, askeri erkân kurum ve kuruluş temsilcileri ile okullar katıldı.

GKK bandosu mini konser verdi

İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve KTBK adına Personel Albay Erkut Ekimci’nin törene katılanların bayramını kutlaması ile başlayan törende GKK Bandosu’nun verdiği mini konserle devam etti. Ecevit Meydanı’ndaki törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ise İskele Evkaf TMT Tarih Öğretmeni Ümran Direk yaptı.

Atatürk Anıtı önünde yer alan törende; günün anlam ve önemine uygun şiirler de okundu.

Dans gösterileri yapıldı

İskele Ecevit Meydanı’nda düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında dans gösterileri de vardı.

İskele Belediyesi Yıldızlar Halk Dansları Topluluğu’nun yanı sıra Karadeniz Kültür Derneği Kuzeyin yıldızları Horon Ekibi ile Yarköy Kültür Sanat ve Eğitim Derneği Kıbrıs’ın Efeleri Zeybek Grubu da hünerlerini sergiledi.