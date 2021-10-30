Neler oluyor şu Kıbrıs’ta

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’de yaşandığı iddia edilen olayda arkadaşından tehditle para istediği ileri sürülen İranlı Mohammad Hussein Babaerizvandi tutuklandı. Zanlı dün mahkemeye çıkarılarak, hakkındaki iddialar aktarıldı.

Zanlının arkadaşından para istediği, vermemesi halinde tehdit ettiği; “Ya 6 bin Sterlin verirsin, ya da kıçına şişe koyar videosunu paylaşırım” dediği öne sürüldü.

Zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiği de açıklandı.

Mahkemede konuşan zanlı, “Yaptığımın Kıbrıs’ta hata sayılacağını tahmin edemedim. Sadece arkadaştan para istedim” diyerek savunma yaptı.

Polis olguları aktardı



Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Ercan Kunduracı, zanlının, 12 Ekim 2021 tarihinde, cep telefonundan, arkadaşı olan F.J isimli şahsa mesaj atarak, “6 bin Sterlin ver, yoksa seni ve aileni geberteceğim” yazarak, tehdit ile mal talebinde bulunma suçunu işlediğini anlattı. Polis, zanlının yine F.J isimli şahsa “Anüsüne şişe sokup videosunu çekeceğim” yazarak cinsel taciz suçunu işlediğini belirtti.Olayın polise 28 Ekim 2021 tarihinde intikal ettiğini aktaran Ercan Kunduracı, zanlının gözaltına alındığını ve suçlamaları kabul ettiğini bildirdi. Soruşturmanın yeni başladığını belirten polis, mahkemeden süre talep etti.

Sadece para istedim

Mahkemede söz alan zanlı, tercüman aracılığı ile “Yaptığımın Kıbrıs’ta hata sayılacağını tahmin edemedim. Sadece arkadaştan para istedim” diyerek ilginç bir savunma yaptı.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren nöbetçi Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.