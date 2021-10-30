Neler oluyor şu Kıbrıs’ta

Hüseyin ÇİÇEK
İskele’de yaşandığı iddia edilen olayda arkadaşından tehditle para istediği ileri sürülen İranlı Mohammad Hussein Babaerizvandi tutuklandı. Zanlı dün mahkemeye çıkarılarak, hakkındaki iddialar aktarıldı.
Zanlının arkadaşından para istediği, vermemesi halinde tehdit ettiği; “Ya 6 bin Sterlin verirsin, ya da kıçına şişe koyar videosunu paylaşırım” dediği öne sürüldü.
Zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiği de açıklandı.
Mahkemede konuşan zanlı, “Yaptığımın Kıbrıs’ta hata sayılacağını tahmin edemedim. Sadece arkadaştan para istedim” diyerek savunma yaptı.
Polis olguları aktardı
Olayın polise 28 Ekim 2021 tarihinde intikal ettiğini aktaran Ercan Kunduracı, zanlının gözaltına alındığını ve suçlamaları kabul ettiğini bildirdi. Soruşturmanın yeni başladığını belirten polis, mahkemeden süre talep etti.
Sadece para istedim
Mahkemede söz alan zanlı, tercüman aracılığı ile “Yaptığımın Kıbrıs’ta hata sayılacağını tahmin edemedim. Sadece arkadaştan para istedim” diyerek ilginç bir savunma yaptı.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren nöbetçi Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.