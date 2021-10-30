Herkesi üzdü

Lefkoşa Pandemi Hastanesi’nde tedavi gören 15 yaşındaki Coronavirüs hastası Cevdet Uğurlu dün sabah hayatını kaybetti. Diyabet ve obezite hastası olduğu belirtilen Uğurlu, şimdiye kadar Coronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren en genç hasta oldu. Uğurlu’nun 47 gündür entübe bir şekilde yoğun bakımda olduğu, sabah saatlerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Bir can kaybının yanı sıra Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 20 bin 482 test sonucunda 90'ı yerel, 128 pozitif vakaya rastlandı. Tedavi gören 104 kişi ise taburcu edildi.

90’ı yerel vaka

KKTC Sağlık Bakanlığı’nın son 24 saate ilişkin Covid-19 verileri açıklamasında, pozitif vakalardan 2’si yurt dışından gelenlerden çıkarken, 36 vakanın ise gözetim altındaki temaslılardan saptandığı, 90 vakanın ise yerel olduğu belirtildi.

Yerel vakalardan 42’si Lefkoşa, 27’si Girne, 16’sı Gazimağusa ve 5’i de İskele bölgesinden saptandı.

Bugüne kadarki toplam test sayısı 3 milyon 489 bin 411’e, toplam vaka sayısı 22 bin 301’e, iyileşenlerin sayısı 20 bin 957’ye çıktı.



Halen tedavisi devam eden Covid-19 tanısı almış hasta sayısı bin 258. Pandemi Merkezi’ndeki hasta sayısı 45, yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 6 olarak açıklandı. Bin 207 kişi ise merkezi karantinada bulunuyor.

267 aşı yapıldı

Ülke genelinde dün 267 aşı yapıldı. Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlara göre son 24 saatte 512 kişiye bileklik takıldı; bileklik takılmış 447 kişinin takibi ise sonlandırıldı.

Güvende Kal uygulamasındaki toplam takip edilen bileklik sayısı 5 bin 992’ye, takibi sonlandırılanların sayısı ise 74 bin 401’e ulaştı.

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içindeki 57 bin 738 test sonucunda 160 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, dün can kaybı olmadı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 571 olarak kalırken, toplam vaka sayısı ise 124 bin 177'ye ulaştı.

Güneyde, hastanede tedavisi süren 60 hastanın 22'sinin durumunun ciddi olduğu kaydedildi.