Hamitköy 90’da yıkıldı  1-1

Yer: Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadyumu

Hakemler: Evren Karademir, Mustafa Torun, Abdullah Genç, Ahmet Özkurtuluş

Hamitköy: Emre Nalbant, Agit Altan, Eray Vudalı(Taner Ateş), Hasan Akkuyu, İbrahim Güler, İbrahim Kaba, Mert Ateş, Ömer Albayrak(Erbay Bertiz), Aboubacar Kone, Daniel Kalu, Mustafa Çelik

Cihangir: Mehmedemin İlter, Gökhan Özer, Zihni Temelci, Nurettin Gecekuşu, Behiç Kum(Alperen Gülmez), Musa Şanlıer, Hüseyin Hürben, İsmael Kone, Çağlar Toklu, Ali Öztürk, Halil İbrahim Sivri(Osman Şah)

Goller: Dk.51 Hasan Akkuyu(Hamitköy)- Dk.90+3 Nurettin(Cihangir)

Yusuf YILDIZEV

K-Pet Süper Lig’in 21. haftasında Hamitköy, konuk ettiği Cihangir ile 1-1 berabere kalarak puanını 24’e çıkarırken, Cihangir ise 38 puana yükseldi.

16.dk: Kullanılan serbest vuruşta arka direkte Çağlar topu kafayla Halil İbrahim’e indirdi. Bomboş durumda yakın mesafeden Halil İbrahim’in vuruşu yandan dışarıya gitti.

51.dk: Hamitköy öne geçti. Sağ kanattan gelişen Hamitköy atağında, Ömer’i pasıyla ceza sahasında topla buluşan Hasan Akkuyu, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

61.dk: Ara pasında bir anda topla buluşan Çağlar, kaleci Emre’nin üzerinden aşırtmak istedi ancak top üstten dışarıya gitti.

72.dk: Atılan ara pasıyla topla buluşan Ömer kaleci Mehmedemin’in üzerinden topu aşırtmak istedi ancak kaleci Mehmedemin gole izin vermedi.

90+3.dk: Çağlar’ın direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta kaleci Emre’nin müdahalesinden sonra top Nurettin’e çarptı ve ağlara gitti. 1-1

Bu sonuçla Hamitköy puanını 24’e yükseltirken Cihangir ise 38 puana yükseldi.