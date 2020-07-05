Hamitköy’ün şakası yok 2-3

YER: Şht. Hüseyin Ruso Stadı

HAKEMLER: Utku Hamamcıoğlu- Engin Akkagün-Necmi Bulut

K.KAYMAKLI: Salih, Taner, Diabone, Sena(Mehmet), Bahadır, Berkem, Okafor, Rifat(M.Öztürk), Osita, Muhammed(M.Göçben)

HAMİTKÖY: Emre, Kamara, Kalu, Eray, Hasan(Agit), İbrahim(Halil), İ.Güler, Mert, Mustafa(Ömer), Taner, Kone

GOLLER: Dk. 4 Muhammed, dk. 63 Okafor (pen)(K.Kaymaklı), Dk. 14 Hasan, dk. 33 Camara, dk. 47 Eray(Hamitköy)

Abdullah ZAİFOĞLU

K-Pet Süper Lig’de tehlikeli bölgeden uzaklaşmak isteyen Hamitköy konuk olarak gittiği komşu takım Küçük Kaymaklı’yı 3-2 yenerek çok önemli 3 puanın sahibi oldu.

4. dakikada gelişen K.Kaymaklı atağında Muhammed rakip ceza alanının hemen dışından yerden düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

14. dakikada skora denge geldi. Bu dakikada K.Kaymaklı’dan Muhammed’in kaptırdığı topla rakip ceza alanında buluşan Hasan kalecinin yanından topu ağlara yollayarak skoru 1-1 yapan golü attı.

33. dakikada Hamitköy öne geçti. Mustafa’nın çok cılız ve dışarı giden şutunda topu iyi takip eden Camara takımını 2-1 öne geçirdi.

47. dakikada fark 2’ye çıktı. Ani gelişen Hamitköy atağında soldan topla ceza alanına giren Eray sağ ayağı ile topu uzak köşeden ağlara yollayarak takımını deplasmanda 3-1 öne geçirdi.

60. dakikada K.Kaymaklı’dan Muhammed’in kullandığı kornerde Taner’in kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.

63. dakikada Muhammed’in şutunda Hamitköy’den Kalu’nun topa elle müdahalesi gerekçesiyle hakem penaltı noktasını gösterdi. Okafor skoru 3-2’ye taşıdı.

77. dakikadaki Hamitköy atağında topla tek başına giden ve kaleci Salih ile karşı karşıya kalan Eray çok kötü bir vuruşla topu kalecinin kucağına attı.

90+4. dakikada Osita kaleci ile karşı karşıya kalmasına rağmen bomboş pozisyonda topu dışarı atarak takımı adına mutlak bir golü kaçırdı. Maç da Hamitköy’ün 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.